林心如劇中為了照顧剛出生的女兒得了產後憂鬱症。（八大提供）

陳意涵安慰崩潰的林心如。（八大提供）

林哲熹為戲苦練三天吉他。（八大提供）

愛奇藝、八大、衛視《她們創業的那些鳥事》劇情進入最後高潮，本週日(18日)劇情，林心如面對再度懷孕的事實當下崩潰，林哲熹明白表達自己要擔下責任，卻被林心如怒轟：「小孩會一點一滴吃掉母親的時間、體力和鬥志。」這段經典台詞搭配林心如炸裂式演技片段，目前已在網路上高度流傳與討論；甚至很多還沒當媽媽的網友表示「被林心如的演技打到 ! 」、「瞬間起雞皮疙瘩了！」

林心如、林哲熹劇中因酒後發生親密行為，本週林心如躲在廁所看著驗孕棒，顯示確定懷孕的結果，讓她一時無法接受跟面對。林哲熹透露，原先他是以「藺川想」角色出發，用衝動且直接反應來回應，「但看到心如姊當下淚崩的情緒反應，我泛淚沒太多思考，立刻調整自己的表演方式，收起「藺川想」外放情緒，改以較沈穩、想要照顧她的表演角度去詮釋應對。

談起未來怎麼看待另一半懷孕一事？林哲熹說，一開始一定會很驚慌失措，那種情緒一定很複雜，但因為自己是很喜歡小孩的人，所以等他冷靜下來後，一定是很開心的。

林心如在回憶戲裡，照顧和張翰生的女兒，一直安撫哭鬧不停的女兒而心力交瘁，得了產後憂鬱，幕後花絮中，小童星原本乖巧不哭鬧，沒料到林心如一接手抱著立刻就嚎淘大哭，意外符合劇情需求。林心如透露自己照顧小孩的經驗，開玩笑稱：「保姆休假的那天，就是我最崩潰的一天。」但還好有家人會一起幫忙，讓她減輕不少壓力。

戲中林心如飾演的小蔦把自己鎖在家裡，不讓所有人進來，林哲熹守在門外彈著吉他，這一招竟打動了林心如，讓她感動落淚。林心如說：「我原本沒想到這場戲會哭的，但安靜地聽，聽了歌詞後，真的蠻感動的，所以我覺得女生有時候還是蠻需要這種浪漫的事。」而從未接觸過吉他的林哲熹，為林心如獻出了處女秀，事前和老師學了三天立刻派上用場。

(中時 )