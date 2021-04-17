拔河協會人員跟國際拔河總會簡報內容陳述籌辦整體計畫及賽會工作。(中華民國拔河協會提供)

中華民國拔河運動協會申辦「2026年世界室內拔河錦標賽(World Indoor Championship 2026，以下簡稱拔河世界盃)」，疫情期間在台北喜來登飯店以視訊方式進行國際申辦會議，於17日晚間會議投票結果出爐，確定取得2026年拔河世界盃主辦權，這也是台灣首度主辦國際級拔河運動賽事，除了促進國內拔河選手與國際接軌、力拼佳績留在台灣，更期望透過宣傳及在地特色創造國外選手及觀光客美好回憶。

拔河協會於16、17日兩日出席視訊會議申辦2026年拔河世界盃，由拔河協會秘書長卓耀鵬帶領團隊，副秘書長楊雅婷、景美女中教師吳念芝等人向國際拔河總會(TWIF)說明準備情況，簡報內容陳述籌辦整體計畫及賽會工作等，最終以20票高票當選取得2026年拔河世界盃主辦權。

目前拔河世界盃賽事預定於2026年3日12日至3月15日舉辦，預計來自30個國家或地區、1000名選手及隊職員參加，期望透過這樣的大型活動，讓世界看見台灣，提升台灣的國際形象及能見度，也希望國內選手在親友面前拿到世界冠軍，爭奪最高榮耀。

理事長陳建平表示，申辦2026年拔河世界盃，從2020年提交申辦意向書後就開始積極準備，並獲得教育部體育署及新北市政府的支持，這是台灣有史以來第一次取得最高層級拔河賽事的主辦權，具有歷史地位跟意義，並且能獲得世界各國的支持，加上中華拔河隊近年戰績輝煌，女子隊獲得史無前列的世運會4連霸，以及世界室內錦標賽5連霸的輝煌記錄，男子隊也在2018年及2020年世界室內錦標賽獲得冠軍，顯示台灣長期以來推展拔河運動，受到國際肯定與尊重。

(中時 )