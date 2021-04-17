萬泰銀行前任董座、太子汽車創辦人許勝發驚傳逝世，17日上午於新光醫院過世，享耆壽98歲。

許勝發在1925年1月24日生於日治台灣台北州台北市，是太子汽車工業公司董事長，曾任台灣省工業會理事長，後代表中國國民黨在工業團體當選為第一屆第三、四、五次增額立法委員。

許勝發之妻為鄭溫溫，也出身於台北市大稻埕望族。兩人生有一子二女。長子許顯榮，其妻李純良是著名日本僑領李合珠之女。長女許娟娟，其夫厚生化學董事長徐正青。么女許嫻嫻，其夫新光金董事長吳東進。

(中時新聞網)