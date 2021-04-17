立委張廖萬堅為響應4月23日世界書香日，17日在台中市南屯區豐樂公園舉辦，世界書香日「草地野餐，親子故事嘉年華」活動。（張廖萬堅服務處提供）

立委張廖萬堅為響應4月23日世界書香日，17日在台中市南屯區豐樂公園舉辦，世界書香日「草地野餐，親子故事嘉年華」活動。（張廖萬堅服務處提供）

張廖萬堅透過每年舉辦書香日活動讓親子家庭一起到戶外來聽故事、玩遊戲，培養閱讀習慣。（張廖萬堅服務處提供）

張廖萬堅透過每年舉辦書香日活動讓親子家庭一起到戶外來聽故事、玩遊戲，培養閱讀習慣。（張廖萬堅服務處提供）

立委張廖萬堅為響應4月23日世界書香日，17日在台中市南屯區豐樂公園舉辦，世界書香日「草地野餐，親子故事嘉年華」活動，該活動已經邁入了第5年，特別邀請到陸爸爸說演故事劇場、陽光說演故事劇團為小朋友說演故事；張廖萬堅希望透過每年舉辦書香日活動讓親子家庭一起到戶外來聽故事、玩遊戲，培養閱讀習慣。

許多家長帶著小孩席地坐在草地上，聽故事、玩遊戲，現場還有今年由立委張廖萬堅培訓成立的陽光說演故事劇團，分組為孩子演出一齣齣有趣的故事劇、同時也有二手兒童市集、紙箱好好玩等活動。

台中市驗光師公會理事長謝孝杭及台中市驗光生公會理事長李壬水更是帶領團隊在現場舉行視力保健義診，精采有趣的活動內容讓現場歡樂聲不斷。而協辦活動的市議員張耀中、何文海也都一同到場，與親子家庭共同度過美好的周末下午。

張廖萬堅說，2015年起陸續都在豐樂公園舉辦過草地說故事活動，深受親子喜愛，去年因疫情中斷一年，收到許多家長反應好可惜，因此今年再度於春秋兩季分別舉辦，希望能藉由這項活動促進親子間的交流，加深家庭關係，透過多元的親子互動閱讀，將台中創造為一個幸福親子閱讀城市。

去年開始與陸爸爸合作攜手培訓故事志工，目前已經完成3期百名志工培訓，更成立陽光說演故事劇團由他擔任榮譽團長並聘請陸爸爸擔任團長，開始在各學校、社區、社團、關懷據點說演故事，將溫暖的力量藉由志工說演故事傳遞到每個人心中。

校園故事陸爸爸-陸育克表示，他與張廖萬堅立委在2015年時，因公益團體的牽引，開始合作推動說演故事活動，獲得廣大回響，而今天開場的故事劇與活動中的故事團隊，都是由萬堅委員去年推動故事志工培訓，今年成立的陽光說演故事劇團裡的志工演出。

現場家長們說，在多數為雙薪家庭的時代，因為工作繁忙，家長便將小孩交給“3C產品”來照顧，造成親子間關係疏離，假日時也時常不知道該帶孩子到哪邊放電，很開心萬堅立委好幾年來持續辦理親子藝文活動，讓家長在假日時可以帶著孩子一同來參加，拉近親子間的關係，草地野餐說故事活動，讓親子家庭能有機會一起走到戶外，在大自然陽光裡樹蔭下，一同遊戲說故事，相信都是孩子很棒的成長回憶。

張廖萬堅指出，春夏季陸續推出的親子藝文季場次，分別是5月15日晚上7點在南屯水安宮，由九天民俗技藝團演出「九天廟會狂響」；5月29日下午3點半在西屯惠來公園，舉辦草地市集.故事泡泡派對；7月3日下午3點半在西屯上石國中，由好玩的劇團帶來趣味的「蟲蟲森林的秘密-光雕劇場」；8月14日下午3點半在南屯公園，舉辦草地市集.故事泡泡派對。活動相關訊息歡迎洽詢立法委員張廖萬堅服務處專線，2708-8883。

(中時 )