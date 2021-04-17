（AMPA展期間參觀人潮盛況，更成為金融投顧業發掘投資新標的重鎮。圖／貿協提供）

由外貿協會主辦的AMPA品牌系列展覽包括「台北國際汽機車零配件展」、「台北國際車用電子展」17日風光落幕，4天展期共吸引上萬名專業人士進場參觀，人潮超越上屆逾三成。貿協強調，除來自汽配及電子資通訊產業參觀外，意外出現不少金融機構與投資法人觀展，以發掘投資標的。

由於係全球國際專業實體展首發，除了備受世界關注，參觀者也多為精準客層，像是「陽旻」攤位的改裝件即吸引到國內新客戶，更透過線上展與中東歐及日本等國外買主成功媒合；而「日商業畝」引進的知名騎士人身部品KUSHITANI在臺首度亮相，展中獲得許多重機騎士關注；在歐美汽車改裝界已具知名度的「新力明」今年外銷業績翻倍，透過此次展出更大幅提升國內市場品牌形象。

看準國內汽機車及工業用潤滑油市場，今年AMPA展也獲「台灣中油」及「泰國石油(PTT Oil)」兩大國營石油公司支持參展。「台灣中油」以主打年輕世代的美耐吉 Mirage機油做展出，展期間接獲海外代理商洽詢；已持續15年參展AMPA的「泰國石油(PTT Oil)」，藉由AMPA國際品牌定位已累積日、韓、港澳等亞洲市場客群和經銷商，今年展期間也吸引到對油品極度要求的國內重機連鎖體系洽詢，未來將隨著AMPA持續拓銷全球市場商機。

此外，首屆「AMPA Online」線上展也獲得熱烈迴響，自4月7日開展至今已累積逾70,000瀏覽人次，而跨時空的特性也協助參展廠商擴大客群。「浩鉦國際」的電動自行車即獲得以往較不容易接觸到的拉丁美洲客群來訊洽詢；「鵬揚工業」及「裕電能源」也肯定線上展精準媒合成效，亦有線上展的參觀者在看過「悅動科技」的線上產品發表會影片後，於展期間前來商洽。「AMPA Online」線上展將延續汽配實體展熱潮，開放參觀者瀏覽至5月6日。

(工商 )