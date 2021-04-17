資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位真假，被北檢依妨害名譽罪起訴。彭文正提出「確認蔡英文博士論文不存在之訴」，一審判敗訴、二審發回更審。彭文正則反告承審法官張詠惠損害賠償訴訟。彭文正表示，告法官有策略上的意義，就是為了讓論文門這件事可以繼續走下去。

彭文正質疑蔡英文博士學位真偽，被依妨害名譽罪起訴。彭文正另提確認1984年英國倫敦政經學院論文不存在的民事訴訟，一審敗訴，二審認為一審程序有瑕疵，發回更審；更一審時，彭文正認為，更一審還是法官張詠惠承審，要求法官迴避。彭文正也反告張詠惠損害賠償訴訟，要求賠償200萬元，並在《中時》等4大報登報道歉。

彭文正16日在他主持的網路政論節目《政經關不了》指出，各媒體的標題，都用彭文正告了 法官，他認為，法官不能告嗎？法官也是小老百姓，也只有在職務上是法官，若法官在起訴書或判決書用了對他不公平的字眼，或非事實的字眼，就可以告法官加重誹謗，因為公文書是大家可以看得到的。所以千萬不要以為只有法官可以處理你、可以告你，你也可以告法官。

彭文正表示，告法官這件事，是有策略上的意義，就是為了讓論文門可以繼續走下去，可以從告的過程衍生一些支線，讓這些支線可以往論文門的方向去追。

彭文正直指，總統蔡英文的表姊夫吳明鴻接掌最高行政法院，而4月21日賀德芬教授狀告教育部違法封存蔡論文門檔案，又要開庭了，就來看看在表姊夫轄下的最高行政法院，會怎樣來處理教育部這件案子。

(中時新聞網)