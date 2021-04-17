雲林縣政府爭取上千萬元經費設置2處釣魚平台，發展海洋休閒經濟。（本報資料照片）

行政院海洋委員會海洋保育署配合「向海致敬」政策，推動「友善釣魚行動方案」，目前全台已有78處釣點完成公告並開放垂釣，但雲林縣卻連1個釣點都沒有，雲林縣政府因此爭取上千萬元經費，分別在台西鄉1號水門與口湖鄉金湖漁港設置釣魚平台，已進行規畫設計中，未來可提供釣客們1處友善安全的釣魚據點。

垂釣包括堤釣、磯釣、灘釣、船釣等，是許多民眾喜愛的休閒活動，其周邊經濟效益相當龐大，海洋保育署因此於去年推動「台灣友善釣魚行動方案」，以安全至上、環境維護及資源永續3大核心為主軸，並製作「友善釣魚行動守則」加以宣導規範。

雲林縣水利處長許宏博表示，雲林縣「推動友善釣魚行動計畫」，台西釣魚平台位於五港村1號水門周邊，畫定區域包括台西調節池與海堤外水門北側，此處魚類聚集，是「老司機」釣客的最愛，假日更是1位難求，原本就有簡易平台，將修繕並延伸平台範圍。

金湖釣魚平台位於金湖村，畫定區域包括口湖臨海園與金湖漁港，此處有許多養殖漁塭，排放塭水時的飼料餘料會吸引魚群，但既有垂釣點空間不足，將利用周邊廢棄閒置房舍改造為釣魚平台，並增設停車場、海岸步道、串聯階梯等設施。

許宏博說，2處釣魚平台工程總經費為1600餘萬元，由海洋委員會補助1300萬元，地方配合款300餘萬元，預計今年底發包，完工後的後續維護將由縣府與台西、口湖鄉公所共同執行，負責環境整理、垂釣資源分享、安全救生設備、颱風示警等。

許宏博指出，台61線西濱快速公路已全線通車，雲林縣政府為搶攻西濱快商機，規畫「發現61幸福公路」，藉由聯結雲林沿海鄉鎮資源，帶動地方經濟發展，2處釣魚平台將是一大賣點。

(中時 )