今年第二號颱風舒立基在過去一天之中強度快速成長，於今（17日）下午成為今年第一個強烈颱風，颱風眼明確。(氣象局提供)

中央氣象局表示，舒立基未來強度仍有機會提升，不過颱風也即將沿著路徑向東北迴轉，對台影響不大。(氣象局提供)

今年第二號颱風舒力基在過去一天之中強度快速成長，於今（17日）下午成為今年第一個強烈颱風，颱風眼明確。中央氣象局表示，舒力基未來強度仍有機會提升，不過颱風也即將沿著路徑向東北迴轉，對台影響不大。「氣象達人」彭啟明指出，隨著舒力基增強，可替東半部帶來短暫雨，至於西半部地區未來天氣仍相當穩定，甚至受到颱風影響，會變得更加溫暖。

強烈颱風「舒力基」未來將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方移動，短期內強度還有再增強的空間，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，舒力基未來48小時都是巔峰狀態。不過氣象局指出，舒力基在接近呂宋島後環境不利於其發展及維持，強度將逐漸減弱，直接影響台灣的機率較低。氣象局提醒，沿海地區如基隆北海岸、含蘭嶼、綠島、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖，下周要特別留意長浪發生，海邊活動請注意安全。

對此，彭啟明表示，由於舒力基北轉的時間延後，路徑有稍微向西修正，預測在接近呂宋島後才會轉往東北遠離，時間大概落在下周後期，「跟台灣更近了一些。」另外，由於舒力基範圍擴大，外圍的偏東風有機會替東半部帶來短暫雨；至於西半部，當颱風到菲律賓附近轉向時，受到地形的阻擋，天氣還是穩定，甚至因為東風帶來沉降作用，氣溫還會再升高到偏熱。短期之內還是沒看到大規模降雨機會，呼籲民眾仍要響應節約用水。

氣象局指出，明天（18日）受東北季風影響，北台灣早晚天氣較涼，低溫約17、18度，其他地方在20-22度，高溫約23-25度。中南部高溫稍降，約27-30度。各地水氣偏少，天氣大多為晴到多雲，只有東部、東南部及屏東地區有零星降雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。到下周一、周二（19日-20日）天氣更轉乾冷，清晨夜晚受輻射冷卻效應影響，氣溫較涼。

(中時新聞網)