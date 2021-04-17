中美經濟復甦跡象明顯，原油需求可望增強，全球兩大原油期貨上周周漲超過6％，雙雙繳出3月初以來最大單周漲幅。國際金價也受到美元走軟及美債殖利率拉回的帶動，不僅攀上7周高點，單周表現創4個月來最佳。

6月交割的倫敦布蘭特期油，上周五收跌0.3％，報每桶66.77美元；5月交割的紐約西德州中級原油期貨（WTI）收跌0.5％，以每桶63.13美元作收。

但拜周五前連續4個交易日收漲之賜，兩大合約周線均收紅。布蘭特期油周漲6.1％，WTI原油期貨周漲6.4％，皆創迄至3月5日當周以來最大單周漲幅。

繼美國零售額、初領失業救濟金等指標接連報喜後，中國上周五公布第1季國內生產毛額（GDP）年增18.3％，創有紀錄以來新高。中美兩大強權經濟明顯回溫，抵銷其他主要經濟體疫情再起的噩耗，照亮原油需求展望。

國際能源總署（IEA）與石油輸出國家組織（OPEC），上周以特定經濟體經濟活動復甦比預期強為由，雙雙調高今年原油需求成長預估。

而美元指數連跌2周，美國10年期公債殖利率上周五仍盤旋在1個月低點附近，點燃金價上攻火力。上周五倫敦現貨金價盤中，曾觸及每盎司1,783.55美元，來到2月25日來的7周新高，最後收漲0.8％，報每盎司1,778.04美元。紐約期金上周五收漲0.8％，報1,780.20美元。

倫敦現貨金價上周周漲幅至少2％，是去年12月中以來最佳單周成績。

黃金交易平台安達（OANDA）資深市場分析師莫亞（Edward Moya）指出：「黃金的宏觀論點轉佳，我們看好金價向1,800美元叩關。」

富拓（FXTM）市場分析師陳忠漢（Han Tan）在報告中提到，10年期美債殖利率跌破1.6％重要關卡，助現貨金價攻破50日簡單移動平均線（SMA），是2月初以來首見。

(工商 )