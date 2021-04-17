旅美鋼琴家劉孟捷今（17日）晚為音樂博命，一夜戰三首鋼琴協奏曲，在以一曲海頓第11號鋼琴協奏曲第三樂章作為安可曲之後，對觀眾真情告白，他表示最近其實要動大手術，原本應該要在手術台上，但仍是想完成音樂會，現場觀眾起立鼓掌，氣氛熱烈感人。（李欣恬攝）

旅美鋼琴家劉孟捷今（17日）晚為音樂博命，一夜戰三首鋼琴協奏曲，在以一曲海頓第11號鋼琴協奏曲第三樂章作為安可曲之後，對觀眾真情告白，他表示最近其實要動大手術，原本應該要在手術台上，但仍是想完成音樂會，現場觀眾起立鼓掌，氣氛熱烈感人。

劉孟捷曾因罹患血管炎而癱瘓，瘦到30公斤，靠著堅強意志把琴藝練回來，他的人生，像是一個傳奇，鼓舞著每個愛樂者。

近期他將再動大手術，他說自己的身體處在一個高度壓力下，被醫生告誡要多加小心，他仍維持日常生活，並完成今晚曲目吃重的鋼琴協奏曲音樂會，包括莫札特第21號鋼琴協奏曲、孟德爾頌第一號鋼琴協奏曲和蕭士塔高維契第一號鋼琴協奏曲，前兩首他邊彈琴邊指揮，第三首由張尹芳指揮。

最後的安可曲可說是大放送，以約4分鐘彈完海頓第11號鋼琴協奏曲終曲樂章匈牙利輪旋曲，他行雲流水，一氣呵成，真誠動人。

劉孟捷表示世事再繁忙，只要坐到鋼琴前，就能恢復平靜。並表示5月將與呂紹嘉同台，演奏聖桑第5號鋼琴協奏曲，期待下次再與樂迷相聚。

(中時 )