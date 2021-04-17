台中市議長張清照於沙鹿勞工育中心設香案接駕。（王文吉攝）

大甲媽抵達台中市議長張清照清水服務處，信眾隨即湧上前參拜。（王文吉攝）

台中市議長張清照發送大甲媽「壓轎金」。（王文吉攝）

大甲媽鑾轎連夜疾行，深夜抵達清水紫雲巖，廟埕擠滿接駕信眾。（王文吉攝）

大甲媽祖9天8夜遶境回鑾，17日晚間9點30分抵達台中市議長張清照清水服務處，前台中市議長張清堂及現任議長張清照兄弟、鎮瀾宮董事長顏清標，共扶鑾轎恭迎大甲媽祖，議長張清照並發送壓轎金，供民眾帶回保平安。

張清照今年分別在沙鹿勞工育中心及服務處２地設香案接駕，表達對大甲媽的敬意，並在服務處搭棚擺小吃攤，還有企業贊助的點心站，有知名的清水米苔目、雞蛋糕、炸雞、烤香腸、梗粽、飲料等等，免費吃通海，民眾大排長龍，現場還有精彩的鋼管舞，氣氛熱絡。

張清照為提醒信眾記得防疫，特別提供1萬個Q版媽祖口罩免費送，民眾在服務處打卡就可獲贈；另外還請來知名網路直播主林揚竣直播恭迎大甲媽的熱鬧場面，吸引許多粉絲拍照。

大甲媽鑾轎於晚間9點30分到達張清照清水服務處，張清堂攜手前議長張清照、顏清標共扶鑾轎，大批信眾將現場擠得水洩不通，虔誠祈求媽祖保佑，隨後並領取張清照發送的「壓轎金」，場面相當熱鬧。

(中時 )