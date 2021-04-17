台南市學甲、鹽水、新營盛行的放鴿笭文化民俗，參加民眾不分老幼。鹽水區竹埔社區25歲陳建志，國小四年級就參加鴿笭賽，即使家中長輩沒人放鴿笭經驗，靠著自己養鴿配種、訓練，近年是當地最年輕、表現也極為亮眼的新秀。放鴿笭沒有優勝獎金，談起年年參賽理由，他說，看著自己辛苦養的鴿子揹著木笭，成功飛回庄頭的那一刻，心中油然升起無限的成就感。

陳建志笑說，一開始參加鴿笭賽時，他的鴿子折損率相當高，飛不回村庄、淪為俘虜，還會被人家取笑。「不知道就得主動問！」他說，小時候對放鴿笭有興趣，鄰居好心送了他1隻鴿子，從此開啟他放鴿笭之路，由於家中長輩沒人養鴿，從養鴿、搭建鴿舍等技術，幾乎都得靠自己不斷詢問有數十年經驗的長輩。

從1隻鴿子養到近60隻，陳建志說，這些比賽的鴿子大多是自己配種，少部分從外面買回來，但外人養的鴿子，必須花更多時間訓練，讓牠適應環境；反觀如果是自己配種的，參賽成績通常比買回來的鴿子更好，因此參賽時，他大多都會拿自己配種鴿子。

這幾年，陳建志個人積分漸入佳境，前年個人成績還進入村庄排名第4。他說，以前鴿子揹過7吋多的木笭，但很多都沒飛回來，不過，近年飼養技術、比賽經驗愈來愈豐富，開始增加木笭尺寸，現在連揹著8吋多木笭的鴿子，成功飛回來的機率也提升。至於未來的目標，他有信心地說：「一定要拿到庄內第1名」！

(中時 )