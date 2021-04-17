坣娜出道35年，17日在台北國際會議中心舉辦「愛是自由FREE TO LOVE」首場大型售票演唱會，邀來綜藝天王吳宗憲擔任嘉賓，對唱台語歌〈金包銀〉，吳宗憲風趣開起兒子鹿希派「炸市政府」玩笑，吳宗憲說原本要帶兒子來聽演出，豈料場地離臺北市政府太近，警方不讓鹿希派過來，吳宗憲笑說：「警方說鹿希派會做炸彈蔥油餅，還是不要來。」

坣娜被吳宗憲逗得笑開懷，吳宗憲透露鹿希派正在當老師，坣娜歪樓問：「在教做炸彈？」吳宗憲幽默回：「教槍枝拆卸要領。」令眾人笑翻。吳宗憲提到坣娜演唱會主辦單位是「阿爾發音樂」，吳宗憲當年則是阿爾發音樂創辦人，他坦言該公司打造許多天王天后，更說過去外傳吳宗憲把阿爾發音樂、周杰倫賣掉等恩怨，吳宗憲昨澄清說：「我是轉移一個經營權。」似乎不認為當年是把旗下的周杰倫賣掉，坣娜笑虧：「你來喊冤？」

她今年55歲，一開場身穿白色深V洋裝登場，大秀好身材，出道第一次站在3000位歌迷前獻唱，內心激動，賣力飆唱〈你怎麼可以不愛我〉、〈奢求〉、〈抱緊一點〉等經典，她百億身價老公薛智偉在台下支持，大方向粉絲打招呼：「你好，我就簡單稱呼，坣娜的老公。」被問及愛是什麼？薛智偉甜蜜：「愛是很簡單，坣娜當我的太太就是愛，今天很感動，我這麼多年來聽到好聽的歌，都可以聽得到。」

坣娜近年來鮮少公開演出，但招牌的溫柔嗓音仍完美不變，她一連換4套訂製華服，粗估花費120萬元，相當用心，不過在演出卻發生意外插曲，她在唱〈在愛裡〉前，要走位坐在階梯前演出，過程卻不小心滑倒，她立刻報平安：「我是真的滑到，但沒關係。」臨危不亂，繼續飆唱。

坣娜在近30年前，經歷嚴重車禍留下永久後遺症，如今歌唱體力、背歌詞也是一大考驗，籌備期間，她持續練瑜珈鍛鍊體力，因為練瑜珈時都是打赤腳，這次演唱會特地安排最接地氣的橋段，不穿鞋演唱，以最自在的方式和歌迷交流。她演唱會3000張門票售罄，粗估票房800萬元，她在圈內擁好人緣，周遊、李朝永夫妻、白冰冰、許富凱等人到場力挺。

坣娜外籍老公薛智偉在台下力挺。（粘耿豪攝）

坣娜舉辦首場大型演唱會。（粘耿豪攝）

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