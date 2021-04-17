日本政府13日確定將福島核廢水將排入大海，引起陸、韓等鄰近國家批評，駐日代表謝長廷的表現更遭外界痛批。宅神朱學恒指出，日本方面將含氚的水排入海中並非唯一選項，他還質疑謝長廷沒做功課，連秘雕魚的成因都沒搞清楚，是在打台灣給日本人看嗎？朱學恒更忍不住狠酸，花納稅錢養這種駐日代表根本是浪費，還不如乾脆讓日本外務省派一個工友坐謝長廷的位置。

朱學恒16日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，謝長廷沒盡到自己的責任，自己從未看過有任何大使，或外派的外交官，不幫母國說話，反而幫駐在國說話的，「你領的是中華民國台灣的薪水，民眾完全不知道你在講什麼廢話」。

朱學恒指出，如果謝長廷有做功課，就會知道把含有氚的水排入大海，不是唯一解決方案，因為實際上東電有5個方案，把汙染物固化之後埋到地底，其實影響最小，但成本最高，換句話說，日本並非別無選擇，而是因為太貴了，負擔不起或不想負擔，這時候身為中華民國的駐日代表，合理的說法一定是譴責日本，為何因為成本選擇這條路，且這個成本是轉嫁給，所有在太平洋沿岸、甚至在日本附近的國家。

朱學恒發現，大陸和韓國都有提出抗議，只有我們覺得很驕傲，駐日代表沒有抗議，還說台灣也是這樣，且謝長廷還搞錯秘雕魚的成因，「台灣當年的秘雕魚是因為水溫過高導致身體變形，但不是因為核污染，你連自己母國在幹什麼都不知道，跑去跟日本人在臉書上講台灣也有，這是怎樣，打台灣給日本人看？」

朱學恒痛批，我們的納稅錢花在這樣的駐日代表身上，完全是浪費，「更重要的是，你說現在我們只能表達關切，嚴格監測，連譴責日本都不敢，你怎麼監測？自己拿一個溫度計、輻射偵測器 跑去海邊測？也不是」。

朱學恒質疑為何謝長廷要覆誦日方的說法，並批評謝長廷的立場比日本外相還偏日本，「那我花納稅前養你幹嘛？我請外務省派一個工友坐你位子上，我們付他錢，他還會幫大使館掃掃地，結果你現在做這件事情是幫日本政府掃地」，他更質問謝長廷，食民俸祿，到底在做什麼？

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(中時新聞網)