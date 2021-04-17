女網友夾了3道菜被收80，事後才知道鳳梨蝦球一顆15元。(圖／Dcard)

不少民眾喜愛自助餐多過於一般便當店，因菜色可自由選擇，也較為貼合家庭口味，但時常因標價不明產生消費糾紛。一名女網友PO文表示，自己夾了3道菜就80元，男友夾得更豐盛卻只要65，照片曝光後所有人也秒懂問題所在。

女網友在《Dcard》PO文「這樣80元!!!!」，接著貼出照片，透過照片可以看到，原PO僅僅夾了高麗菜、苦瓜與4顆鳳梨蝦球，卻被收了80元，然而男友夾了白花椰菜、蒸蛋、炒紅蘿蔔絲與一塊大排骨，總共4道菜，卻僅要65元，直問自己是不是被當盤子，以後再也不相信鳳梨蝦球了。

男友夾了一塊大排骨加上3菜僅65元，讓女友好崩潰，直呼自己被當盤子。(圖／Dcard)

PO文曝光後引發熱烈討論：「真的超盤」、「自助餐原則就是不要夾海鮮」、「蝦球超貴啊，熱炒店250都沒幾顆」、「這80...剔牙縫都不太夠」、「太扯了」、「是不是美乃滋加太多XD」、「自助餐就是窮人夾菜、中產階級夾肉、有錢人才夾海鮮」。

原PO事後也在留言補充，表示問了老闆娘才知道，蝦球一顆就要15元，以後真的不敢夾了。

(中時新聞網)