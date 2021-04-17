沃旭能源攜手彰化家扶中心於17日舉辦 Love Your Home親子繪本共讀活動，邀請身為鹿港女兒的藝人米可白為彰化家扶中心56位家長及兒童讀繪本說故事，透過沃旭能源引進榮獲丹麥圖書設計大獎的原創環境教育繪本《這是我的家嗎？》，引導孩子們認識氣候變化，啟蒙環境保護意識，讓環境教育向下扎根。

彰化家扶中心主任王震光表示，很高興彰化家扶與沃旭能源合作共同舉辦本次名人與親子共讀活動。也特別感謝我們彰化鹿港女兒，同時也是長期認養家扶兒的米可白這次還親自來家扶為56位家扶親子伴讀繪本說故事，孩子們都很喜歡米可白姐姐的活潑生動的說故事方式，讓家扶親子們經由這次的參與更增進閱讀能力與環保意識，也促進弱勢家庭的親子共讀共學關係。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說：沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界。我們致力協助台灣發展離岸風電，為家家戶戶帶來乾淨的綠色能源；我們也透過具有國際視野又接地氣的環境教育繪本，為彰化的下一代導入愛惜家園（Love Your Home）、好好保護地球的觀念。沃旭將長久深耕台灣，從彰化開始，持續與台灣的家長及孩童共同創造綠能世界。

沃旭能源在大彰化東南及西南風場海上動工之際，將持續藉由特色活動讓在地民眾了解離岸風場所能創造的全新機會和價值，為彰化注入新的活力，也讓大朋友、小朋友都能接觸綠能教育也玩得開心。

(工商 )