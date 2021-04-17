木蘭女足聯賽第2輪進球精華

木蘭女足聯賽衛冕者花蓮隊上周開幕戰與台中藍鯨0比0踢平，今天作客桃園終於展現火力，開賽14分鐘就3度攻破桃園國際大門，前鋒譚汶琳更上演木蘭聯賽本季首次「帽子戲法」，並送出1次助攻，讓花蓮以4比0拿下本季首勝。

「感謝隊友放了很多好球，團隊給了我很大的支持，自己也有把握住機會。」譚汶琳賽後把帽子戲法歸功於隊友，表示今年給自己設定的目標很簡單，「只要可以幫助隊友都好，助攻王我也想連莊，團隊部分我們花蓮『還是要贏』，冠軍要拿！」

花蓮去年的確「贏很大」，包辦木蘭聯賽與聯賽盃雙料后冠，譚汶琳貢獻10進球9助攻，也是花蓮重返榮耀的功臣之一。不過這位以速度著稱的射手，去年就是不曾單場攻入3球，昨對桃園國際終於如願。

開賽7分鐘，譚汶琳開出左側角球，助攻卓莉萍頭槌破門首開紀錄，接著更是她的進球秀，兩分鐘後花蓮左後衛陳瀅惠斷球後快攻斜傳左前場，譚汶琳突入右側禁區看防守球員沒有壓上，立刻起右腳勁射打入球門左側邊網。接著換中後衛羅慧慈送出漂亮長傳，譚汶琳單刀赴會再次破門，開賽14分鐘比分已是3比0。

第55分鐘，花蓮前鋒吳詩萍中路斜傳，譚汶琳在右側禁區起腳勁射，又精準打入球門右上死角，不僅完成個人的帽子戲法，且全場4顆進球都跟她有關，一手導演花蓮本季首勝。

今天其他兩場木蘭聯賽，台北熊讚與新北航源FC以0比0握手言和，台中藍鯨則靠泰國好手頌賽與侯芳瑋上半場兩度破門，以2比0擊敗地主高雄陽信。有趣的是，木蘭聯賽今年實施全主客場制，前兩輪踢完4支獲勝隊伍竟然都是客隊，熊讚、花蓮、藍鯨同為1勝1和，熊讚藉淨勝球優勢暫居第1，花蓮居次。

(中時 )