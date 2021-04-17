網紅出身的大陸新生代女星辣目洋子，一張大餅臉加上單眼皮的小眼睛，雖然一點都不符合演藝圈標準美女的長相，卻憑著在實境秀《演員請就位》中的精湛演技與可愛個性爆紅，甚至獲邀擔任古裝偶像劇《皇后劉黑胖》女主角。然而近日劇組舉行開機儀式，男主角李宏毅全程厭世臉的模樣，不僅引發大陸網友熱議，更被批評不敬業。

辣目洋子、李宏毅主演古裝劇《皇后劉黑胖》改編自同名小說，劇情描述文能口吐芬、武能手擒壯漢的村花劉金鳳（辣目洋子飾演），入宮為後，與「弱雞」君王(李宏毅飾演)啼笑皆非卻又溫暖治癒的愛情童話故事。

辣目洋子尷尬收回眼神。(取自微博)

然而日前該劇舉行開機儀式，只見穿著古裝的辣目洋子全程一臉燦笑，不過卻在笑吟吟地看著李宏毅時，注意到對方一臉厭世加上不耐煩地表情，只得尷尬地收起臉上笑臉。

辣目洋子長相福氣又可愛。(取自辣目洋子微博)

李宏毅的臭臉舉止也引爆大陸網友一陣怒火，紛紛痛批到底有什麼資格嫌棄辣目洋子？「要有職業道德，畢竟這是開機儀式！不喜歡可以不接這個活，職場工作能這樣嗎？職業微笑應該有的」、「那你為什麼要接這部戲，既然接了這份工作，就算女主角是個大叔你也得抱著親下去」、「其實辣目洋子比他紅」。不過也有粉絲忙著為李宏毅叫屈，稱李宏毅在演藝圈人設就是冷漠霸道的形象。

(中時新聞網)