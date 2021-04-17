有網友指出，人行道「一大一小」行人標誌的設計其實源自於日本一個恐怖都市傳說。(摘自路上觀察學院)

想必大家對人行道的「一大一小」行人標誌都感到熟悉，一位網友日前看到路邊人行道重新塗上綠漆後，發現原本圖案完全左右對調，站在內側的大人改站到外側，看起來就像在保護小孩一般，畫面倍感溫馨，感動許多網友。然而，卻有網友指出，這標誌的設計其實源自於日本一個恐怖都市傳說。

有網友日前在臉書社團《路上觀察學院》上分享，一處人行道重新塗上綠漆後，原本大人和小孩位置剛好左右對調，看起來就像是在保護孩子，畫面相當溫馨。對此他下了註解，「爸爸總是會默默的換到靠近馬路的那側。」引起超過2萬人案讚表示，「爸爸的溫柔」、「作為爸爸，這是一定要的」、「不止爸爸，做為別人的老公也一樣喔」。

然而，一位網友卻語出驚人指出，「怎麼就知道是爸爸？說不定是拐賣幼童。」原來，一直有都市傳說認為，人行道中的大人，其實是位兒童誘拐犯。

據了解，這個都市傳說源自於日本，多年前曾舉辦「路標設計比賽」，當時有位攝影師在路邊思索素材時，剛好目睹一對父女手牽著手走過身邊。此時攝影師靈感一來，便對著父女2人猛拍，還捕捉到小女孩臉色充滿無奈的神情。直到隔天，攝影師在新聞報紙中看到「小女童遭撕票」的新聞，才瞬間意識到她就是照片中的女孩，甚至她被拍攝時正在試圖求救，無奈一切都太遲了。

另外，也有網友指出，人行道的規劃並沒有非常完善，真正在行走時仍常被汽機車搶道，建議確實建立出分隔，否則無實質作用。「沒有實體分隔，猴子哪會理那綠路，就是綠色人情味停車格而已」、「每次走路上課都跟車子比肩而過」、「這種無實體的的根本是設辛酸的」、「如果人行道墊高或是加設實體分隔的護欄，無論走在外側或內側，小孩和爸爸都會安全許多」。

(中時新聞網)