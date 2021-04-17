屏科大鳥類生態研究室去年透過衛星追蹤器，追蹤黑鳶「小茄子」的遷徙路線，紀錄了東亞第一筆黑鳶候鳥的遷徙資料。（屏科大鳥類生態研究室提供／潘建志屏東傳真）

屏東科技大學鳥類生態研究室去年透過衛星追蹤器，追蹤黑鳶「小茄子」的遷徙路線，證實台灣黑鳶有候鳥族群，也紀錄了東亞第一筆黑鳶候鳥的遷徙資料。台灣黑鳶多為留鳥，分為南、北兩族群互不往來，研究室將進一步研究族群的DNA。

小茄子是去年2月因老鼠藥中毒，在屏東一處茄子園被發現，送屏科大救治後，繫上衛星追蹤器後於4月底野放。之後小茄子創下多項紀錄，包括一天從屏東跨越中央山脈飛到宜蘭，幾天後出海飛到大陸山東，證實台灣黑鳶有候鳥族群。

去年10月小茄子啟程南下，從山東南遷到廣東汕頭一帶度冬，並未到台灣，停留到今年4月再次啟程北返山東，這也是東亞第一筆黑鳶候鳥的遷徙資料。屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊說，過去黑鳶候鳥遷徙只有歐洲到非洲，及俄羅斯到印度的紀錄。

有趣的是，歐洲到非洲的黑鳶度冬地及繁殖地都選在相同地方，俄羅斯到印度的黑鳶則是度冬地相同、繁殖地不同。3歲大的小茄子去年未繁殖，今年尚不知是否會繁殖，因此東亞黑鳶度冬地、繁殖地的選擇仍待更多資料佐證。

過去認為台灣黑鳶都是留鳥族群，分為南、北，是各自獨立、不相往來的兩個族群，中部則是「黑鳶結界」。林惠珊說，去年統計台灣黑鳶約840隻，南、北族群各半，中部仍無黑鳶定居主要是數量還不足，黑鳶生活空間仍夠不需要逸散到中部「討生活」。

不過因南、北黑鳶沒有交流，研究室擔心族群數量太少，會有近親繁殖疑慮，造成基因弱化，因此從2013年開始蒐集黑鳶的血液樣本，近期將著手DNA研究計畫，針對南、北族群進行親緣分析，看是否需要人類介入，增加台灣黑鳶遺傳豐富性。

(中時 )