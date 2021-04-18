屏東縣政府17日舉辦「閩歌客舞原音揚」母語嘉年華活動，計設闖關遊戲、母語動態表演，邀請親子同樂。（潘建志攝）

屏東縣政府近年來推動母語向下紮根，出版在地家鄉故事繪本作為母語教材，至今已出版96本，鼓勵更多人說母語。17日縣府舉辦「閩歌客舞原音揚」母語嘉年華活動，計設闖關遊戲、母語動態表演，邀請親子同樂，一起感受說母語的樂趣。

為了推廣母語，縣府教育處從2013年開始，由老師帶領學生一起蒐集地方的故事，縣府再補助出版「原來家鄉那麼美－兒童家鄉繪本」，至今已出版96本。除了可以作為母語教學素材，挖掘保留更多地方文史風采，也能讓屏東孩子更了解家鄉。

17日舉辦母語嘉年華活動，安排11個母語闖關攤位，透過遊戲引發小朋友學習母語的興趣，並邀請9間學校進行母語成果表演，有手偶戲劇、歌舞表演、古謠傳唱、親子家庭口說藝術等，含括閩、客、原不同族群的特色表演。

縣長潘孟安說，母語是一個民族存在很重要的元素，語言透過聲音、文字、圖畫等方式記載，都是傳承文化重要的印記，母語除了在教育場域，更要落實到生活上，才是傳承語言的重要根基。

屏東有閩、客、原不同群族，就像臺灣縮影，每個族群都有自己的語言文化，縣府近年推動母語向下紮根，包括幼兒園沉浸式教學，國小編纂不同母語的繪本、課本，透過老師輔導教學，也鼓勵小朋友在家裡說母語，傳承語言文化。

(中時 )