前總統陳水扁與夫人吳淑珍去年7月搬回台南市定居，民進黨高雄市議員陳致中17日在臉書po出照片表示，他周末到台南探親，和媽媽吳淑珍一起吃午飯，吳淑珍穿桃紅色上衣，顯得氣色不錯；有網友發現拍攝的角度很特殊。

前總統陳水扁於2015年獲准保外就醫，先回到高雄市的人文首璽住處。但於去年7月搬回台南市東區定居，強調是抗拒不了黃昏故鄉台南親情的呼喚，最後遷到台南市東區。

陳致中17日在臉書貼文表示，他周末到台南探親，和媽媽吳淑珍一起吃午飯，吳淑珍穿桃紅色上衣，顯得氣色不錯。照片中，吳淑珍背後有一幅畫，是陳錦芳所繪玉山系列一百號油畫名作的《520（我愛你），載歌載舞》，在群峰連綿的玉山山脈環抱中，一群原住民在村人的注視下，載歌載舞迎接晨曦。網友留言說，「好有藝術的畫面。」、「鏡頭很特殊！」

陳致中曾在去年發文分享媽媽吳淑珍過70歲生日的慶生照，文中提到，吳淑珍已坐輪椅35年，行動不便，飽受病痛煎熬。阿扁也曾在「有夢上水」廣播節目中透露，當年他的岳父希望吳淑珍嫁給醫生，因為岳父對念法律的人印象很差，在那個年代，認為念法律的都會碰政治，更笑吳淑珍很衰、嫁錯人；後來因為他的關係，吳淑珍下半輩子都得坐輪椅，他對自己無法保護吳淑珍，則感到內疚。

週末來台南探親一起吃午飯 媽媽穿桃紅色顯得氣色不錯 由陳致中發佈於 2021年4月17日 星期六

(中時新聞網)