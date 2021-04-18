奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享4/19～4/25星座運勢，巨蟹座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，雙子座金錢運最旺；另外天秤座事業運需要留意，魔羯座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友要多多留意，別讓一時的情緒低落影響自己，另外奧斯要提醒多加留意目前所做的事，是否足夠細心。

▍金牛座

整體運勢★★★★★

下周金牛座的朋友將轉入心靈思考的層面，面對任何事都會審慎考慮，也因為如此較能抓到問題點，能夠成功改善現況。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子朋友，面對事情與事物將有更多自我的看法，開始著手去調整過往不穩定的部分，也會重新審視過去處理過程太心急的工作項目。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★★

下周巨蟹座的朋友，對於目前環境感到相當大的滿足，長久以來一直努力的事情有機會在下周看到成功的希望。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友對於現況開始呈現休息的狀態，或許是長久以來的努力在下周開始不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生。

▍處女座

整體運勢★★★★

下周處女座的朋友不像過去給自己那麼多壓力，開始懂得享受目前的生活，一直以來的勞累與壓力，在下周會趨緩許多。

▍天秤座

整體運勢★★★

大環境的不穩定，讓天秤朋友下周感到不安及惶恐，心中感到蠢蠢欲動，奧斯建議把握改變的想法，突破目前的現況。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友的情緒起伏突然變大，容易和周遭的人起爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是要建議下周要控制一下自己的情緒。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友容易只看事情的表面，導致自己有時做事不太敢放手去做，建議下周要保有過往思緒清晰的優點，審慎想過後就要付諸行動。

▍魔羯座

整體運勢★★★

下周魔羯的朋友，自己因為恐懼而拒絕了許多的機會，所以下周要更加勇於接受新的事物，同時也要避免在面對新事物時，耗費過多評估時間。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友的思緒似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

下周雙魚朋友，下周對事情的掌握度提高許多，也讓周遭朋友對於你感到安心許多，如果有煩心的事情，也有望在下周順利解決，請好好把握好運。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)