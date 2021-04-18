清明連假首日，不幸發生台鐵太魯閣號出軌意外事故，且遺憾消息不斷傳來，據了解，已釀成50人死亡、逾200人受傷的慘劇……，連日來相關新聞媒體報導和畫面，看得讓人觸目驚心，也不禁深深地感嘆：「危險無處不在，沒有人知道明天和意外哪個會先來？」

根據金管會最新統計，針對此次出軌意外事故，截至目前累計相關產壽險公司理賠金額已上看新台幣5億元；金管會同時要求各產、壽險公司在第一時間啟動受災保戶緊急關懷救助措施，像是提供快速理賠、續期保費緩繳或是免收保單借款利息等服務，如果對於保險理賠或是服務事項有任何疑義，可以直接向國泰世紀產物（承保台鐵旅客運送責任險）、明台產物（承保涉案工程車強制汽車責任險）或是個人所投保的保險公司洽詢。

意外＋傷害醫療＋旅平保障，缺一不可！

金管會進一步說明此次保險出險和理賠的情況，其中台鐵鐵路旅客運送責任保險是由國泰世紀產物保險公司承保，依據保險契約的規定，每一人死亡理賠250萬元、重傷140萬元、傷害醫療40萬元，每一次事故最高理賠上限2億元、保險期間累計理賠上限8億元，預估此次給付金額逾1.5億元。

另一方面，此次涉案工程車則是由明台產物保險承保強制汽車責任保險，依據保險契約的規定，每一人死亡理賠200萬元、失能最高限額200萬元、傷害醫療最高限額20萬元，預估此次給付金額逾1億元。按照目前累計理賠金額已上看5億元看來，國內產、壽險業者粗估此次意外事故保險理賠金額可能高達5至6億元左右。

鑒於自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，國內旅遊已成當前常態，每當發生嚴重意外事故時，總是讓人感到萬分悲傷和遺憾，從近幾年多起遊覽車意外事故包括：蝶戀花、阿羅哈……等，再到上（3）月中旬蘇花公路遊覽車撞山壁車禍，足見意外總是說來就來，沒有人知道明天和意外哪個會先來？

小花平台提醒你，即便僅有國內2天1夜短程旅遊，也不要忘了提前做好完整的保障規劃，像是壽險、意外險、傷害醫療險及旅平險等，都是絕對必備的保單，缺一不可，「開開心心出門，也要平平安安回家」，千萬不要輕忽由突發事故造成的意外傷害甚至死亡威脅，這些風險有大有小，可能超出我們所能承受的負擔。

(中時新聞網)