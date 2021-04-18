古人說：「人生3大喜事：他鄉遇故知、金榜題名時、洞房花燭夜。」今天要來說的是，人生的重大決定「結婚」，在古代稱為「洞房花燭夜」，可說是人生中一個重要的里程碑和分水嶺。現代人普遍晚婚、不婚，許多人囿於經濟負擔問題「一人吃飽，全家吃飽」就算是結了婚也不敢生孩子……。小花平台站在你的角度為你考量，無論早婚或是晚婚，結了婚之後就是踏入人生的另一個階段，包括自己在內，又額外多了對於另一半與孩子的責任，頓時感到壓力大增，「此時最好能提前做好保障規劃，才不致慌了手腳，其中『保險』絕對是不可缺少的！」

保險具體展現真價值：適時發揮「及時雨」功能

試想：與另一半共組家庭、編織一個美好的未來，本是一件美事，只是福禍無常，萬一有一天當身體不再健康或是不幸發生意外的當下，會不會因此拖累周遭的人？答案絕對是「肯定」的！再思考一下，假如明天的一切都是未知之數，你是否有信心與家人繼續走下去？「保險往往在關鍵時刻真能幫大忙，適時發揮『及時雨』功能，而這也是保險『真價值』的具體展現。」

無論是婚前或是婚後買保險，最重要的是，不只保障要買夠，不要忘了保單也要體檢「你確定自己買到適合的保單了嗎？」小花平台保險顧問從實務經驗中發現，許多人在結婚後，很多事情都記得要檢視，卻唯獨漏掉保險……，「這是很危險的，如果沒有定期保單健檢，不僅無法適時檢視保單，還有可能成為長年冤大頭，白白繳一堆保費，卻在出事時派不上用場。」

說到新婚族應該如何規劃自己與另一半的保單？小花平台保險顧問建議，首先，好好檢視一下手中已有的保單，不論是過去父母幫忙買的或是自己買的保單，在不變更原保單受益人的情形下，可以考慮向保險公司申請增加另一半為新受益人；同樣的道理，等到生了孩子後，也能比照辦理新增為受益人。

(中時新聞網)