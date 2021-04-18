「要集中托高，要有包覆性，要性感」對於穿著內衣這門美學，女人們要的可不只是「能蔽體」而已，一定要穿出讓自己滿意的好身材，胸形更加堅挺，讓「內在美」看起來更有料。不過，除了外觀要美，也有不少人提出疑問，究竟，穿錯內衣會不會得乳癌？

●穿錯內衣不會誘發乳癌 淋巴癌也非壓迫形成

整形外科主任蒲啟明表示，這種說法只是坊間謠傳，並無科學根據，不足以採信。

穿著無鋼圈內衣，的確會讓女性覺得較舒服，但是從醫學的觀點來看，淋巴液確實需要疏散開來，但若淋巴結被壓迫，最多就是形成腫脹、發炎，淋巴結阻塞從來就沒有被列為誘發乳癌的因素之一，即使是淋巴癌，也不是因為淋巴結被壓迫所形成的。在《癌症流行病學、生物指標與預防》期刊中也有研究證實，乳房受到內衣的壓迫不會引起乳癌。

●發育期後胸形已經固定 睡覺可選擇無鋼圈款式

很多內衣達人呼籲女性，一定要穿對內衣，才能維持漂亮的胸形；也有不少藝人在節目中表示，除非是洗澡時必須脫下內衣，否則連睡覺都要穿著內衣。蒲啟明強調，這個觀念只對一半，僅針對發育中的少女才有效，胸形一旦發展完成，穿著再名貴的內衣，都無法改變把胸形變漂亮，尤其是隨著年齡的增長、老化，肌肉、韌帶等結締組織也會跟著逐漸鬆弛。

不過，若胸部比較豐滿，穿著有支撐力的內衣，可以減少因為地心引力，以及運動時重力對乳房及胸部肌肉、韌帶等結締組織拉扯導致提早下垂，睡覺時也可以避免乳房對韌帶等組織過度拉扯；但若是不喜歡受到內衣的束縛感，則可以選擇沒有鋼圈的運動內衣等款式。

穿內衣如果步驟和尺寸都正確，可以把胸部調整到最佳狀態。(圖/常春月刊提供)

●內衣對胸型再造無幫助 穿著適合size的罩杯是關鍵

雖然穿著內衣對於熟女的胸形「再造」並無幫助，但是如何穿得舒適很重要，一天24小時中，至少有一半以上的時間跟內衣貼身相處，然而，有些女性覺得，內衣一定要穿全罩杯，才能夠支撐乳房而不變形，但是又有很多人喜歡3∕4罩杯、1∕2罩杯等不同類型內衣，該怎麼挑選？

‧全罩杯：胸形比較豐滿的人，例如罩杯在E、F、G罩以上的「大波」，建議要穿全罩杯完全包覆的版型。

‧3∕4罩杯：比較小巧及一般胸形者的人，可以選擇下厚上薄，具輔助胸形渾圓，集中托高效果的3∕4罩杯的內衣。

‧1∕2罩杯：適合C罩杯以上者，否則上乳部若不夠豐滿，就會顯得比較空洞，撐不起來；且1∕2罩杯的內衣，通常是屬於肩帶可拆卸的，適合搭配露肩、平口上衣的穿著，使用在衣服的搭配即可，不建議天天穿著，因為它的包覆性較不夠，又缺乏肩帶支撐，最好和機能性的內衣輪流交替穿著，不要長期固定穿。

‧深V罩杯：深V款式強調低脊心的內衣，它的特點是不會壓迫到乳部中間，由於有些女性兩邊乳房中間骨頭比較凸出（又稱雞胸），穿著深V款式的內衣，可以降低不適感，也適合搭配穿著V領或洋裝等性感打扮衣服。

部分女性有「大小胸」的困擾，選擇內衣時要像選鞋一樣，依照比較豐滿一邊的乳房來挑選罩杯，讓乳房完整包覆在罩杯內，而另一邊穿起來稍微不夠飽滿的乳房，則可以使用內衣附贈的水餃墊來輔助，或是另外購買全墊，讓胸部都被包覆，而有好的集中效果；否則，胸部較不飽滿的那邊，肩膀和罩杯間就無法服貼。

●穿內衣正確步驟 胸部調整到最佳狀態

穿著內衣的方法，也是一門學問，能夠快速地把內衣穿好，也能把胸部調整到最佳狀態。首先身體稍微往前傾，讓胸部集中穿入罩杯，且後保持同樣姿勢，扣上背扣再用手調整肩帶（鬆緊度約1根手指寬度），內衣穿上之後，注意左右要「撥肉」，撥法是：「由下往上撥、由外往內撥」。

最後，稍作調整，檢視內衣是否平整，確定罩杯是否舒適且完全包覆胸部，下圍在背部肩胛骨的高度與胸下的線，應該是平行、高度一致。

(中時新聞網)