全台百貨龍頭新光三越創立30多年來，首次跨出百貨業，進軍全新的Outlet市場，並由吳家老三吳昕昌掌權操刀，訂出首年要做到50億元的目標，欲打造南台灣最強Outlet。

「今天看Michael（吳昕昌英文名）的！」4月8日，新光三越正式宣布將跨足台灣的Outlet市場。當天，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽一現身，開口就告訴外界，今天的主角不是自己、是弟弟吳昕昌，等於把吳昕昌正式推向鎂光燈前。

這也是新光三越創立30多年來首次跨出百貨業，進軍全新的Outlet市場，對集團來說不僅是一大嘗試，更可說是吳昕昌的正式處女秀。未來，新光三越將在高雄草衙道推出占地逾2萬6千坪、220個櫃位的Outlet商場，由吳昕昌領銜主導，要如何在全新的市場拿下勝仗，為集團打造下一回合的成長動能，吳昕昌肩頭的壓力可以想像。

為了迎接這場史上最大挑戰，過去2年，吳昕昌先飛美國與開發經營Outlet經驗豐富的美國TOC集團簽約，跨出穩健的第一步，回頭再與團隊研討商場的動線規畫、招商事宜，把這座從大魯閣謝國樑家族手上接過來的購物商場，改頭換面名為「SKM Park」的Outlet。

除了核心的購物商場外，SKM Park預計將結合許多休閒設施，包括影城、遊樂園、戶外卡丁車賽道、千坪健身房、棒壘球打擊場與保齡球場等，要如何串聯多元性質的休閒場域，打造出讓遊客舒適暢遊的空間，願意待一整天逛街、用餐、遊玩到運動健身，將是營運成敗的關鍵。

曾任特助、南西店店長

吳昕昌首度擔綱集團要角

今年41歲的吳昕昌，比2位哥哥小了10幾歲，10多年前從日本早稻田大學MBA學成歸國後，前後擔任過大哥吳昕達、父親吳東興的特助，後來雖曾擔綱南西店店長，但也是從副店長的職位做起，在集團中一直都扮演輔佐、學習的角色居多，少數現身公開場合也都站在一旁，靜靜聽爸爸或哥哥們說話。近年來，雖擔任集團子公司新光影城的董事長，但目前全台僅4個據點，營收占比不高。

新光三越集團大家長吳東興去年8月逝世後，沒多久，新光三越的經營權就遭受新光金控吳東進的挑戰，讓三兄弟深刻體會，只有團結一致，端出實質的經營成績，才是續掌大權的不二王道。因此，擁有建築師執照的大哥吳昕達負責所有商場的規畫，老二吳昕陽坐上掌管大位，負起所有營運責任，而這次，最小的吳昕昌也正式躍上枱面、主導Outlet事宜，三兄弟各司其職。

挾國際一線品牌優勢

百貨跨界Outlet勝算高

「新光三越全台擁有2千多個品牌櫃位，從品牌主線的經營延伸到Outlet產線，對各品牌進駐Outlet擁有絕佳的議價與談判能力。」商業發展研究院經營模式創新研究所副所長范慧宜，一語點出新光三越進入Outlet市場的勝算。

Outlet經營有2大關鍵：一是折扣要打得夠低，另一是進駐的品牌要有獨特性；尤其是前者，新光三越挾其百貨業龍頭通路的地位，幾乎與所有喊得出的時尚品牌都有多年的深厚交情，「想要繼續在新光三越設櫃，得到好的租金條件與曝光度，無論如何，都會給出Outlet產線最好的貨源與折扣。」一位日系品牌代理商表示，自己在百貨有設櫃，但是未來在SKM Park的櫃位還會更大，表示力挺的決心。

相對國內其他的Outlet業者，包括三井、華泰以及麗寶等，母集團與零售百貨的關聯性相對不大，新光三越確實擁有絕佳條件跨入Outlet市場，這或許也是當天吳昕昌敢大膽喊出開幕當年就要做出50億元業績目標的原因，宣告搶食每年300到500億元的市場大餅，要做南台灣的Outlet領導品牌。

「雖同是零售業，但Outlet市場與百貨的主客源重疊度不高，僅約2到3成。」范慧宜說。根據「購物中心情報站」做過的Outlet客源分析，主要來客的年齡層落在20到35歲，比起一般百貨業的主客源約在30到50歲，還要年輕不少。

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第1269期《今周刊》

(中時新聞網)