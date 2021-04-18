走進KandleChart K線交易室，創辦人鄭雅瑄攤開精心描繪的手工K線圖，一筆一畫的多空轉折點位，都是她累積13年股市真功夫的印記……。

即使如今在股市累積數千萬元身價，成為不少交易員的導師，有「K線女王」封號的她，還是堅持每日手繪Ｋ線、練盤感這個習慣；而這個數10年如一日的練功動作，啟蒙於他的台股恩師，這位她口中的「Ｋ線老先覺」。

早在2006年，鄭雅瑄就和老公曾國展（KandleChart K線交易室營運長）一同「上山拜師」，求教於這位神祕的Ｋ線老先覺，展開為期兩年的魔鬼特訓。她形容：「這位老師每天都穿白衫上課，說起話來出口成章。」更妙的是，古怪的老師還時常把手工線圖做成卷軸、背在身上，「彷彿就像金庸小說裡的桃花島主黃藥師，武功高強，但性情古怪。」

魔鬼特訓：考驗意志

每日交80張線圖作業 不及格就燒掉

鄭雅瑄回憶，「那是一個在淡水天元宮附近、占地二千多坪、有人工湖的私人土地，老師要我們白天看台股、晚上看美股；並且開出依照線圖擬定操作策略的作業，每天經常要寫80張左右。」這還不打緊，她表示，如果老師對學生交上來的作業不滿意，不但直接批評，甚至當場燒掉，「反正就是各種考驗，最後從一開始的一百位學生中，只剩下我們兩個學到結業。」

故事結束了嗎？不，股海修煉的故事，這才正要開始。

面對兩年魔鬼訓練下來僅剩的兩位學生，「老師終於親傳他手繪Ｋ線圖的獨門技法。」至於前面兩年，鄭雅瑄解讀，這位怪老師反倒像是在篩選學生，篩選出能熬過無情摧殘、被莫名打擊後仍能保持堅定意志的學生。畢竟，能在風險控管的前提下，完整經歷一趟股市痛擊，往往才能深刻了解投資大師們耳提面命的智慧與本事。

帶著好不容易學來的Ｋ線分析技巧，鄭雅瑄從20萬元資金做起，在08年金融海嘯期間，曾透過空單布局，短暫獲得倍數利潤，卻也在4個月內，就把手中的6、7百萬元一次賠光。

「那是我第一次有頻臨破產的恐懼。」當時才28歲的鄭雅瑄，認定台股反彈到先前跌幅二分之一的位置後，接續必然將有一波跌勢，「09年4月，我在遠雄股價40元附近押滿放空，沒想到隔天一個利多，讓遠雄直接跳空大漲，當時我緊張得猛按計算機，計算損失。」潛在損失太巨大，她當下決定，「無論如何，隔天若大漲一定要賣掉，還記得，空單部位平倉後大約只過了10分鐘，股價就鎖定漲停，後來股價還大漲到80幾元。」

基本教義：大賺小賠

沒有勝率百分百 現「敗局」就離場

經此一役，兩年學習期間老師經常掛在嘴上的4個字，終於再次刻入鄭雅瑄的心頭上：「大賺小賠」。也因為不再拗單、懂得分散風險，讓她6年內再度從200萬元資金賺到千萬資產。

股票市場沒有勝率百分百這回事，也因此，大賺小賠才是投資人一生必須追尋的目標。而當鄭雅瑄重新憶起這四個字，依循這個原則所延伸的各項教條與準則，也開始層次分明地串聯起來：「為了『大賺小賠』這個目標，必須做到以下三句話……。」她指的，是「敗中求和、弱中求勝、勝者更勝」。

「敗中求和」，是指進場後若始終無法脫離成本區，這趟操作顯然已現「敗局」，那麼，價位觸及停損點就準備離場，不要跟行情纏鬥，雖然一筆操作失利，寧可小賠求和，不能任損失擴大。

「弱中求勝」，是指進場後雖有小獲利，但行情強度明顯不如原先預期，若此，寧可小勝出場，不做過度的幻想。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1269期)

第1269期《今周刊》

(中時新聞網)