今年4月13日傍晚開始，是伊斯蘭教的齋戒月，期間穆斯林只在太陽下山後進食，讓人好奇：這和間歇性斷食是一樣的嗎？連續一個月白天都不吃不喝，會不會危害身體？

許小姐的母親因為失智，生活無法自理，雇用了印尼籍看護在家照料。最近看護仲介公司捎來一則訊息：4月13日～5月12日是印尼齋戒月，請雇主在這段期間，無須準備信奉伊斯蘭教的穆斯林移工的午餐。

穆斯林齋戒月已有1,400年歷史，有淨化身心的意義。在這期間，當每天陽升起後，穆斯林就不吃不喝（包括水），不可抽菸或發生性行為，直至日落方能解禁。

2021年伊斯蘭教齋戒月從4月13日～5月12日，期間穆斯林不在白天進食，以修養心性、更貼近真主。(圖/Gabby K on Pexels 康健雜誌提供）

●齋戒月斷食 vs 間歇性斷食，哪裡不一樣？

齋戒月白天斷食，和現在流行的間歇性斷食，有著異曲同工之妙。曾拍攝《吃得少活得久》（Eat, Fast and Live Longer）紀錄片的BBC節目主持人莫茲里（Michael Mosley）指出，穆斯林齋戒與間歇性斷食的概念雷同，都是在特定時間內進食、其餘時間不吃任何東西，只是兩者進食時間正好相反。

只是連續一個月白天不吃不喝、傍晚才開始進食，身體可承受嗎？已有研究證實，像齋戒月的白天斷食法，能減少體內發炎，還能幫助人們管控脾氣、練習好修養，並趁機戒除菸酒等不良習慣。健康網站RealBuzz列出了幾個齋戒斷食對身體的正面影響：

1.加速新陳代謝，吸收更多營養

白天空腹有利於荷爾蒙「脂聯素」（adiponectin）分泌，進而清掃血管，讓你斷食一整天下來，新陳代謝變快，身體吸收力也增加，能夠快速攝取更多食物中的營養。

2.幫助身體排毒

白天沒有食物要消化，身體會把能量用在排毒上、淨化消化系統。而當晚上開齋，身體攝取並貯藏脂肪，同時也會將脂肪中潛在的毒素燃燒掉，達到體內環保的功效。

營養學家馬赫（Claire Mahy）告訴半島電視台：「空腹能清化腸道、強健腸壁，還能刺激『細胞自噬』，讓細胞自我清潔掉體內已經受損、或帶有危險性的物質。」

3.瘦身、降低膽固醇

當身體消化完晚餐攝取的食物，就會開始消耗儲存在肝臟、肌肉中的碳水化合物跟脂肪，以獲得能量，因此容易瘦。白天齋戒斷食，也能降低高血壓、心血管疾病和肥胖風險。

除了容易減肥，心臟專家也指出，齋戒斷食期間，血液中的膽固醇會降低，改善血脂。低膽固醇能增強心血管健康，中風、心臟病的發作風險都大降。齋月後，若能維持健康飲食，就可讓膽固醇水平持續處於低點。

4.強健大腦

《國際神經期刊》一則研究發現，齋戒期間，精神必須更專注，會提高腦源性神經營養因子（BDNF）的水平，讓身體生成更多腦細胞、長期而言能促進大腦功能。

●白天要斷食，注意4件事

如何在齋戒月期間顧及營養、維持健康飲食？美國健康網站Healithline就提醒，白天斷食要避免的4大錯誤行為：

早上的封齋餐很重要，全穀物、蛋白質、健康的油脂和蔬果，例如燕麥、巧克力草莓隔夜燕麥、高蛋白煎餅都不錯。(示意圖/Pexels 康健雜誌提供)

1. 不要跳過早餐

以齋戒月為例，斷食前有封齋餐（Suhoor），結束後有開齋晚餐（Iftar）。飲食專家古瑞希（Nazima Qureshi）說，早上的封齋餐很重要，是一整天的營養來源，不要因為沒胃口就省略不吃。

她建議攝取全穀物、蛋白質、健康的油脂和蔬果，例如燕麥、巧克力草莓隔夜燕麥、高蛋白煎餅都不錯；甜食、白吐司等一般的碳水化合物，則不建議早餐吃。

2.避免開齋暴食、吃重口味的食物

餓了一整天，晚餐很容易大吃一頓，但切忌暴飲暴食，或吃重口味的食物，以免造成身體負擔，隔天白天也會變得更疲倦。

營養專家建議，晚餐飯前可以先吃幾顆椰棗，椰棗被穆斯林稱為「生命之果」，含有大量纖維素、鉀、鎂和維生素B，是很好的能量補給品。另也可吃點水果，水果內含的糖分能抑制飢餓感，避免開齋餐吃太多。

古瑞希提醒，晚餐可以用每一餐的量來做營養分配：蔬菜佔50%、碳水化合物佔25%、蛋白質也佔25%；如果想吃精緻澱粉，記得控量。

3.注意水分攝取

水分攝取不足，恐導致頭痛、便祕、高血壓等問題，還會影響精神狀況與記憶力，引發情緒低落和疲倦，並且增加膽結石等風險。《臨床營養研究期刊》的研究也顯示，多喝水會降低食慾，能有效幫助穆斯林度過齋戒月。

由於齋月日出後就不能喝水，在太陽升起之前，補充足夠水分非常關鍵，否則會出現輕微的脫水症狀。在床邊放個水壺，若半夜醒來、想到就喝水。多吃含水量豐富的食物也很重要，草莓、西瓜、哈密瓜、櫛瓜、黃瓜、甜椒這些食物都能入菜。

如果脫水症狀太嚴重，導致暈眩，就應該立即喝下適量的水，加點糖或鹽更好。如果因為脫水而昏厥，應立即將患者的腿部抬舉至頭以上，醒來後也喝適量的水。

齋月日出後就不能喝水，在太陽升起之前，補充足夠水分非常關鍵。(示意圖/Pexels 康健雜誌提供）

4.慢性病患配合治療，仍可齋戒斷食

患有慢性病依然可以奉行齋戒斷食，不過應事先完善計劃，並與醫師保持溝通、確保彈性。糖尿病、高血壓患者需要密切監控血糖、血壓，並確保攝取充足水分。

滑鐵盧大學執業臨床藥師兼助理教授薩巴（Wasem Alsabbagh）指出，齋戒斷食期間不應任意停藥，但需要調整服藥時間。他也提醒，若齋戒斷食明顯讓身體狀況惡化，建議患者以醫療為優先、暫時停止齋戒斷食。

齋戒月結束後，許多人由於斷食太久，出現適應不良狀況、不想進食。此時可以嘗試一般間歇性斷食法，逐步回歸原先的飲食習慣。

資料來源：Aljazeera、Advances in Integrative Medicine、Real Buzz、Healthline

(中時新聞網)