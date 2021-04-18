圖為福島核一廠。（美聯社）

日本政府做出排核廢水入海決定，引發各界抗議。台灣區遠洋魷魚暨秋刀漁船魚類輸出業同業公會理事長雷祖綱，接受港媒訪問時表示，一旦漁獲被驗出汙染銷毀，漁民會承擔很大的風險，台漁業都會受影響，「最壞的情況是倒掉一半」，對於日本做法，漁業界可說群情激憤，希望政府代表漁民心聲向日方抗議。

針對日本排放核廢水引發各界擔憂，農委會主委陳吉仲14日偕同原能會及海委會代表召開臨時記者會表示，假如有具體科學證據顯示核廢水排放有影響我國漁業，將向日本政府採取求償措施。陳吉仲強調，每年6到11月是遠洋捕撈秋刀魚的季節，第一批漁獲大概9月回台，日本2年後才會排放核廢水，呼籲不要影響到今年的秋刀魚價格。

雷祖綱接受《中評社》訪問時提到，福島距台灣逾1460浬，秋刀作業漁場則距福島約7、800浬，如果漁獲被驗出還有輻射任何一點點劑量，相信沒有人要買秋刀魚，影響非常非常大，漁業界可說群情激憤，希望政府代表漁民心聲向日方抗議。

雷祖綱直言，若受到汙染，你就算送魚給人家，人家也不會要，政府也講被汙染就銷毀，產業問題損失慘重；他舉例，一艘遠洋漁船在捕秋刀魚季時，出去一趟約四個月，算上來回油料、成本，還不算折舊，花費最少要新台幣三千萬元，未來若漁貨被汙染，全部的魚要被銷毀，等於完全沒有收入，屆時要怎麼辦？

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(中時新聞網)