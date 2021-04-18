日本政府13日決定2年後將福島核廢水排入太平洋，引起大陸、韓國等鄰國強烈抗議，甚至連日本漁民與國際環保團體也同聲撻伐。反觀台灣同屬受害最深地區，政府卻僅表示「關切」，過於軟弱的反應讓港媒不禁深感奇怪，認為台灣不是對危害的認知嚴重不足，就是執政黨一遇美國、日本就軟弱，只會採取迴避或淡化的態度，與常掛在嘴邊的「愛台灣」成強烈對比。

香港媒體《中評社》17日評論指出，日本排核廢水入海一事，就連聯合國人權專家15日也發表共同聲明表示「深感失望」，認為日本此舉可能影響太平洋地區數百萬人的生命和生計。德國海洋科學研究機構也指出，福島沿岸擁有世界上最強的洋流「黑潮」，排放後57天內，放射性物質將擴散至太平洋大半區域，10年後蔓延全球海域，對漁業及人體都會造成不良影響，處理後的核廢水並不止殘留氚，還包括鍶-90、銫-134、碘-129、鈷-60等；綠色和平專家亦表示，日本核廢水所含的碳-14，在數千年內都存在危險並可能造成基因損害。

話鋒一轉，評論直言，反應最奇怪、最軟弱的卻是可能受害最大的台灣。執政者竟只表示「關切」，稱若有科學證據顯示日本排放含氚廢水，影響到台灣的漁業，會向日本政府求償；反應最強烈、立場最鮮明的，居然是在台灣政壇相對被邊緣化的統派政黨及團體，和一些漁業組織。

對此，評論分析可能二大可能性：一是台灣對危害的認真嚴重不足；二則是政治原因，因執政黨向來一遇到美國、日本就會變得軟弱，刻意採取回避或淡化處理的態度。港媒坦言，最重要的原因應是後者，這也凸顯了執政黨掛在嘴邊的「愛台灣」，是多麼的虛偽與工具化，難怪農經學者李武忠會認為，此事件是一面「照妖鏡」。

(中時新聞網)