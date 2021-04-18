以韓劇《雖然是精神病但沒關係》爆紅的韓國女星徐睿知，最近因與前男友金正賢對話曝光，宛如恐怖情人的行徑加上霸凌、整形黑歷史一一被起底，形象徹底崩壞。然而早前神準爆料徐睿知曾與金正賢、金秀賢、金秀賢表哥以及「東方神起」成員允浩交往過的韓國媒體人金容浩，近日更在個人YouTube頻道上傳一部預告影片，表示將公開以零負評形象著稱的男星姜河那與張紫妍案的關係，引發輿論熱議。

曾任娛樂記者的韓國網紅金容浩，日前上傳一部名為「姜河那與尹智吾(又譯：尹智旿)的關係」的6分鐘預告片，影片中一開始先提及張紫妍案於2009年再審，她的同門師妹尹智吾當時以目擊證人身分，努力為張紫妍翻案，後來卻因涉嫌詐騙後飛往加拿大，遭到警方通緝。

接著金容浩更公開檢方調查內容，指尹智吾當時因無法參加飯局覺得被孤立，並在張紫妍過世後於直播賣弄肉體，其實尹智吾根本沒有因為張紫妍之死感到難過，只是為了錢與熱度才出庭。影片最後更突然出現姜河那的照片，並寫下「姜河那到底與張紫妍事件有甚麼關係呢？」預告將發片公開內容。

金容浩拍片預告將大爆姜河那與張紫妍案關係。

現年31歲的姜河那，曾以電視劇《山茶花開時》拿下第56屆百想藝術大獎電視部門「男子最優秀演技獎」，是首位1990年後出生的百想視帝。他出道多年，因為形象正面，被譽為零負評男星，甚至有「美談製造機」的美名，因此金容浩爆料姜河那與張紫妍案有關，也在韓國網路引爆熱議。

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