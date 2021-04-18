晚間北部霧茫茫，不少民眾疑惑不已，原來是沙塵暴來襲。對此氣象達人彭啟明也在臉書PO文「沙塵登陸了！北部在淪陷中」，呼籲民眾關緊通風門窗，盡量別出門，等到18日白天後再外出。

彭啟明表示，這波沙塵暴已經登陸台灣，北部目前全部淪陷，且沙塵暴正往中南部地區移動，他呼籲民眾晚間務必關緊門窗，若有習慣晨運的人，出門前也先查一下空氣品質，最好等到白天濃度下降後再外出運動。

氣象達人彭啟明17日晚間11點PO文呼籲民眾緊閉門窗，因為「北部已經淪陷」。(圖／彭啟明臉書)

北部地區多個地方包括雙北、桃園與新竹空氣品質亮起橙色燈號，富貴角與金山、野柳一帶更是轉為紅色燈號；宜蘭、基隆、苗栗則是黃色燈號，且沙塵暴逐漸南移中。

根據氣象局資訊指出，18日環境風場為東北風，清晨持續受境外污染影響且垂直擴散條件較差，西半部污染物濃度易偏高，白天垂直擴散條件轉好且境外影響逐漸趨緩，中部以北空氣品質可望改善，南部由於風速較弱，污染物可能停滯造成累積。且西半部地區須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升。

沙塵登陸了！ 北部在淪陷中，漸往中南部。 關緊通風門窗，明早晨運時務必查一下，等白天濃度降下時再外出運動！ 由氣象達人彭啟明發佈於 2021年4月17日 星期六

(中時新聞網)