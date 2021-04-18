在「鮭魚之亂」後，藍綠立委分別提「姓名條例第9條條文修正草案」，限制再改名時間。國民黨立委鄭麗文提案，6個月內不得再改名；民進黨立委羅致政則提案3年內不得再改名。網路平台台灣Yahoo在16日針對「鮭魚之亂後，立委提案修法『一段時間內限制再改名』，你贊成或反對？」截至17日晚上11點半，居然有77％的人表示贊成，認為可避免跟風造成行政資源浪費，另有23％的人表示反對，指改名是人民的權益。

一家壽司店日前推出名字有「鮭魚」兩字，可免費吃免費壽司。引發全台有200多位民眾為了吃免費壽司改名，引發一場「鮭魚之亂」，並在短時間內再改回原名。根據「姓名條例」第9條規定，個人得申請改名3次，但並未限制再次改名的間隔時間。

Yahoo在16日針對「鮭魚之亂後，立委提案修法『一段時間內限制再改名』，你贊成或反對？」進行網路民調，截至晚上11點半，高達77％的人表示贊成，認為可避免跟風造成行政資源浪費；另有23％的人表示反對，指改名是人民的權益。

贊成限制改名的網友表示，「當戶政事務所閒閒沒事做嗎？」、「避免行政資源浪費。」、「胡亂改名是對自己及父母不尊重。」、「至少要一年後才能再改。」、「台灣的年輕人，丟臉丟到國際去了，貪小便宜到這種程度。」

反對限制改名的網友則表示，「說好的民主呢？」、「不用為了一時的改名風潮而跟風修法，這也是浪費行政資源。」、「可以多作些有意義的法案嗎？原先的限制已經夠了。」

(中時新聞網)