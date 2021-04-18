日本政府13日決定兩年後將福島第一核電廠的核廢水稀釋後排放入海，引發周圍國家群起反彈，表達反對意見，連日本國內也引發極大爭議，台灣朝野亦對此表達不滿。據輿情聲量統計網站《TPOC台灣議題研究中心》13日至14日分析，日本政府宣布將核廢水排入海後，網路負面聲量為2011筆，正聲量僅為463筆，顯見網友很不滿。

311福島核災剛屆滿10週年，日本政府就宣布，福島千座存放核廢水的儲水槽，預計將於2022年秋天達到上限，因此將在兩年後排放冷卻用核廢水入海，並強調核廢水放流前，會將氚濃度稀釋至國家輻射濃度基準1/40，此舉動引起日本當地漁民和鄰國強烈不滿。駐日代表謝長廷日前在臉書發文，指台灣原子能委員會承認核能廠的爐心冷卻水，也是排放入海，但排放前有稀釋到符合國際標準，認為國民黨反核廢水排放的態度，很難義正詞嚴。

《TPOC台灣議題研究中心》14日於臉書公布「日本將排放福島核廢水事件」的網路聲量統計數據，從4月13日至14日網路好感度進行分析，發現日本「核廢水」排放入海，網路負面聲量為2011，正聲量僅為463，顯見網友對此事負面觀感居多。

值得注意的是，根據2012年一份德國研究機構「基爾亥姆霍茲海洋研究中心」（GEOMAR）研究報告指出，一旦福島含「氚」放射物質核廢水入海，日本沿岸水域皆會受到影響，只要57天便可流入太平洋海域，7個月內將飄向南韓濟州島海域，340日內則會覆蓋日本海，10年後全球恐會受到波及，其中漁業更是影響重大。

(中時新聞網)