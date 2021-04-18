加拿大公共衛生署今天表示，加拿大出現第2起於接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）後，出現血小板偏低引發的罕見血栓副作用。

加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）發表聲明說，接獲來自亞伯達省（Alberta）的這起通報，但也指出，這類通報依然非常罕見。（譯者：劉學源）1100418

(中央社)