接種AZ疫苗爆罕見血栓副作用 加拿大通報第2例 08:062021/04/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大公共衛生署今天表示，加拿大出現第2起於接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ疫苗）後，出現血小板偏低引發的罕見血栓副作用。 加拿大公共衛生署（Public Health Agency of Canada）發表聲明說，接獲來自亞伯達省（Alberta）的這起通報，但也指出，這類通報依然非常罕見。（譯者：劉學源）1100418 聯亞完成二期臨床 最後收案楊志良 黃偉哲打疫苗 籲不打恐失競爭力 (中央社) #加拿大 #疫苗 #罕見 #公共 #衛生署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香蕉哥哥兒童台資歷超過20年 聊育兒罕見吐苦水「覺得辛苦」 18:152021/04/17 娛樂 多聽外界聲音 防疫也應如此 04:102021/04/17 焦點要聞 陸港觀盤－中資股季度業績 成市場焦點 04:102021/04/17 全球財經 經濟數據不斷報佳音 美國股市再創新高 00:572021/04/17 財經 自費疫苗接種 擬下周一起預約 04:102021/04/17 生活新聞 上海台胞 明起可預約免費打疫苗 04:102021/04/18 產業財經 中職》第2次中繼太亢奮 王維中預計下周三再登板 22:232021/04/17 體育 國門第一線 昇恆昌總經理帶頭打疫苗 04:102021/04/17 生活新聞 美日峰會重申台海和平穩定重要性 04:102021/04/18 焦點要聞 對抗新冠變種病毒 輝瑞CEO：疫苗恐須每年接種 04:102021/04/17 全球財經 李鎮宇專欄－當前經濟情勢下的通膨問題 04:102021/04/18 財經要聞 國際熱門新聞 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 兄弟破冰有望？英媒拍到哈利威廉凱特邊走邊談 - 國際 - 中央社 接種AZ疫苗爆罕見血栓副作用 加拿大通報第2例 - 國際 - 中央社 路透：北京要馬雲出售持股 完全退出螞蟻集團 - 政治圈 「把我塞進它後車廂就對了」 菲立普親王親自設計靈車曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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