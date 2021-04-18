NBA在18日宣布對多倫多暴龍祭出罰款，暴龍因為違反「休兵與受傷」規定，遭罰25000美元（約台幣70萬元）以示薄懲。 羅瑞（Kyle Lowry）、席亞卡（Pascal Siakam）、阿奴諾比（OG Anunoby）3位球員身體健康，卻全數缺席前役對戰奧蘭多魔術的比賽。

在疫情籠罩下，聯盟稍稍放寬限制，允許老將在「背靠背」、並且不是全國轉播的比賽進行休兵。羅瑞是老將，暴龍讓他連休3場已經違規了，球隊戰績23勝34敗也很糟糕。

「輪休」一直是聯盟裡爭論不止的問題，2019年官方禁用「負荷管理（Load Management）」一詞，球團必須老實呈報傷兵與休兵情況。馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）曾在2012年一場重要賽事讓主力球員全部放假，遭聯盟重罰25萬美元。

暴龍挨罰也引起一些球迷不滿，他們指責聯盟對布魯克林籃網的狀況視而不見。籃網本季球星雲集卻休個不停，杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）3巨頭合體至今打沒10場。他們似乎藉著「健康與安全」防疫政策讓杜蘭特休假，厄文更是多次以「私人理由」缺陣，讓那些期待看到「五星連線」的球迷一再失望。

聯盟擔憂球星不上陣會進一步衝擊收視率，這些規定主要針對全國轉播的比賽。像是洛杉磯湖人擁有聯盟最多的全國轉播場次，他們要休兵的機會就更少了，反而是弱隊底特律活塞、奧克拉荷馬雷霆、華盛頓巫師可以爽打「養生籃球」。

(中時新聞網)