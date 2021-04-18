強颱舒力基今、明兩天強度將發展達巔峰，有機會成史上最強四月颱！周四、五(22、23日)是颱風離台最近的時候，屆時東半部將有明顯降雨，對西半部影響小，依舊多雲到晴，午後中南部山區零星短暫陣雨。今天到明天受偏乾東北季風影響，北台灣早晚較涼，沿海風強浪大留意長浪。

大眼強颱舒力基今明達到巔峰，周四、周五離台灣最近，東半部將有明顯降雨，西半部則是影響小，午後中南部山區零星短暫陣雨。(圖為氣象局颱風路徑潛勢預報)

氣象局表示，今年第2號強烈颱風「舒力基」今天清晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1340公里的海面上，持續朝菲律賓呂宋島東方近海前進，之後周四、周五(21、22日)再迴轉往東北方向朝日本東方海面移動，屆時離台最近，直接影響臺灣機率仍低。

氣象局說，舒力基短期內強度有再增強空間，今、明兩天是強度最強的時候，不過接近呂宋島後環境不利於其發展及維持，周三(20日)起強度將逐漸減弱，雖然直接影響臺灣的機率較低，不過基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖周四、五(22、23日)都容易有長浪。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，舒力基颱風猛爆增強，現在的型態基本上跟海燕差不多了，目前環境仍適合增強，很有機會奪下全球史上最強的四月颱風。目前颱風路徑收斂，大角度轉向將成定局，這兩天西修成浮雲，回歸到原本的預測，雖然颱風不影響台灣，但引發的瘋狗浪還是具有威脅性。

舒力基現在強度跟海燕差不多，還再增強中，很有機會成為全球史上最強四月颱。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

氣象達人彭啟明今在臉書指出，強颱舒力基中心氣壓達到910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68 公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里，這一兩天是最強時候，預測上仍在菲律賓東方轉向，對台灣沒有直接影響，頂多是東半部有雨，西半部零星雨勢，對西半部解旱仍有很大差距。

氣象局表示，今天至周二(18至20日)偏乾的東北季風影響下，全台晴到多雲，白天舒適溫暖，北台灣早晚較涼，沿海風強浪大留意長浪。

周三至周五（21至23日）東北季風減弱，氣溫上升；其中周四、五受颱風接近巴士海峽並從台灣東南方外海掠過北上影響，台灣附近仍為東北風的環境，東半部有局部短暫雨，西半部多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周六（24日）颱風遠離，東北季風有再增強的趨勢，北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

(中時新聞網)