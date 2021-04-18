擁有仙女級空靈美貌的荷蘭網紅 Ella Freya，目前居住在日本，常會透過YouTube分享生活近況，日前她曬出泡溫泉影片，吸引超過400萬人朝聖，已成為她YouTube頻道點閱最高的影片。

現在日本讀書的Ella Freya，常會將生活拍成影片，上傳到YouTube分享，日前她介紹了九州大分著名的神崎溫泉，並把過程記錄下來，總長8分14秒的影片，已吸引超過420萬人觀看。

Ella Freya泡溫泉影片吸引逾420萬觀看。(圖／翻攝自Ella Freya的YouTube)

Ella Freya擁有仙女級空靈外貌。(圖／翻攝自Ella Freya的IG)

其實，Ella Freya泡溫泉的片段不到2分鐘，且也沒特別裸露，但她披著橘色的浴巾，秀出白皙肌膚，加上近身的拍攝視角，讓她的美貌一覽無遺，網友都忍不住讚嘆「這部影片的殺傷力太強了」、「竟然有這麼美的人」、「太可愛了，是天使嗎？」

Ella Freya是荷蘭與新加坡混血兒，本來是模特兒的她，也會在YouTube上分享穿搭、化妝和髮型等，曾在新加坡、台北跟東京從事模特兒工作，因此對台灣來說不算陌生，不過之前她因為模特兒工作壓力太大，罹患恐慌症， 因此決定將重心放在YouTube。

而她小時候接觸到日本動漫後，非常感興趣，也因此喜歡上日本的文化，之後她到日本生活，除了學習日語以外，也開始在YouTube分享在日本的生活點滴，吸引不少粉絲追蹤，3月更推出自己的第一本數位寫真「蘭蘭蘭」，人氣不斷攀升，YouTube已吸引超過30萬人訂閱。

Ella Freya體驗日本溫泉。(影／取自Ella Freya的YouTube)

(中時新聞網)