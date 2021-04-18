一名正妹搭台鐵買了2個座位，以方便放置物品，豈知卻遭一名買站票的阿姨猛盯，甚至拿出手機偷拍，令她忍不住秀出車票直呼「我有付錢啦！妳不要再看我了」，貼文曝光後不少網友紛紛大讚，有使用者付費的心態的人真的不多了，但現在正義魔人很多，仍建議她可將車票貼在隨身行李上，免得慘遭公審。
原PO日前於臉書社團《爆廢1公社》分享兩張車票表示，16日搭台鐵自強號返家，途中卻遭一名買站票的阿姨不斷用銳利眼光緊盯，甚至拿起手機偷拍，「可能她覺得我一個人一次占用兩個位置吧？所以希望我讓一個位置給她？」
原PO說，因當天隨身物品較多，除了行李之外，還有一袋寵物包，所以一次買了2張成人票，「兩個位置我都有付錢購買，請阿姨不要上網撻伐我，我會害怕」，更表示快被阿姨炙熱的目光穿出一個洞了。
貼文曝光後，不少網友看了她的分享，紛紛大讚做法十分正確，「使用者付費的心態好棒」、「有買票，想要放什麼就是妳的權利」、「沒座位的就別期待有人要讓位，使用者付費」、「如果是有付錢購買的車位，那就沒什麼好說的」；不過也不少人建議原PO，應該把車票秀出來，或貼在行李上，免得無辜遭受正義魔人公審。
(中時新聞網)
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