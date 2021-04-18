美職豪門紐約洋基居然墊底了，18日他們再度敗給坦帕灣光芒，戰績跌到美聯最差的5勝9敗，比重建中的底特律老虎還爛！洋基總教練布恩（Aaron Boone）真的生氣了，他賽前特地把全隊找來訓話，「我氣我們沒有拿出最佳表現。」

Mejía goes down the line pic.twitter.com/6eGEjSESbN — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 17, 2021

光芒前一戰以8-2打扁洋基，此戰再以6-3獲勝，他們今年對戰洋基已取得4勝1敗。布恩沒有透露他對球員們講了什麼，外野手弗雷塞（Clint Frazier）只說：「他告訴我們要打好一點。我們必須準備好，因為對手也會準備好。」

無論布恩賽前講了什麼也不濟事了，洋基此戰依然表現不振，先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）6局被打4分，隊友僅在光芒投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）手中討回1分。洋基打線7次攻佔得點圈只打出去1次，想不輸球都難。

洋基到底怎麼了？美媒《雅虎體育》引述幾位球探的分析，「他們有點像去年的紐約大都會，除了王牌投手之外缺乏可靠的先發輪值。唯一欣慰的是牛棚表現還不錯。」

王牌投手寇爾（Gerrit Cole）排定19日登板先發，洋基要躲過光芒橫掃就全看他了，正如球探所說，他們只有寇爾很強而已。克魯伯（Corey Kluber）自責分率6.10，泰隆（Jameson Taillon）亦高達7.56。球探指出：「克魯伯的滑球太甜，泰隆還在試著找回身手。他們必須在交易大限之前補強投手。」洋基季外一口氣收進兩位很久沒投球的人做為先發輪值，本來就是一種賭博。

(中時新聞網)