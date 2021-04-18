鼓勵兒童發揮創作力，台中市政府勞工局舉辦「110年職業安全衛生兒童繪畫徵選比賽」，徵件自4月22日至5月21日止；盼藉此幫助孩子認識職業安全衛生的重要，從小培養工安意識，歡迎台中市各公私立國小學生踴躍參與。

勞工局長張大春說，為預防工安事件、保障勞工生命安全，職業安全衛生意識需從小培養，勞工局期望以寓教於「畫」的方式；藉由兒童創意視角，喚起各界對於職場安全衛生等相關議題的重視及參與，並以圖像方式傳遞重要觀念，深耕職業安全衛生觀念。

勞工局指出，徵選比賽參加對象為台中市各公私立國民小學學生，分成3組，分別為低年級組、中年級組、高年級組，前三名各取一名，第一名獎品為圖書禮券3,000元、第二名圖書禮券2,000元、第三名圖書禮券1,000元，另佳作取10名，各可獲得圖書禮券500元；所有獲獎者除圖書禮券外，也將獲頒獎狀。此外，活動獲選的優勝作品將刊登在勞工局與勞檢處網頁，並在合適的安全衛生宣導活動中展出，擴大活動效益。

勞工局歡迎台中市各公私立國民小學學生前來投稿參加，比賽簡章可至台中市勞動檢查處( https：／／www.doli.taichung.gov.tw／ ) 下載，如有問題歡迎來電洽詢台中市勞動檢查處林先生，04-22289111分機36609。

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