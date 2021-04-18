沙塵暴來襲，北部空品紅爆，對所有族群不健康！氣象達人彭啟明今天表示，昨晚(17日)沙塵暴登陸北部，境外沙塵空污嚴重，北部預計中午前緩和，但沙塵暴仍持續往中南部傳送中。

圖為今早8時全台空氣品質指標(AQI)，其中北部沙塵空污最嚴重，超過150，為紅色警示。(翻攝自 環保署空氣品質監測網)

圖為今早8時全台空氣品質指標(AQI)，其中北部沙塵空污最嚴重，超過150，為紅色警示。(翻攝自 環保署空氣品質監測網)

環保署今發布北部、金門空氣品質紅色警示，今天北部、金門空氣品質指標(AQI)超過150，對所有族群不健康，應減少在戶外活動；竹苗地區、竹山、大城、台南學甲、善化、恆春地區、馬公、馬祖地區，則是橘色提醒，對敏感族群不健康，應減少在戶外劇烈活動。

彭啟明今早在臉書發文，指出境外沙塵暴空污，北部預計中午前緩和，但是沙塵暴仍持續往中南部傳送中，今天都要提高警覺！目前北部沙塵暴仍嚴重，要去晨運的北部民眾建議考慮一下，等午後沙塵降低後再去，今早6時空氣品質指標(AQI)大於150紅色等級的地方有富貴角156、馬祖150、三重152、中山151、萬里155、基隆152，對所有族群不健康。

氣象局指出，今天環境風場為東北風，清晨持續受境外污染影響，且垂直擴散條件較差，西半部污染物濃度易偏高，白天垂直擴散條件轉好，且境外影響逐漸趨緩，中部以北空氣品質可望改善，南部由於風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質仍以橘色提醒等級為主，對敏感族群不健康，西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升；宜蘭、花東空品良好；苗空品區及離島地區空品普通，清晨局部地區可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)