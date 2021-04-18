身為西區龍頭的爵士，都已經「讓」了米契爾、戈貝爾與康利3名先發主力沒打，湖人竟還差點遭到爵士上演逆轉秀！湖人浪費末節一度領先14分優勢，遭到爵士逼入延長加賽，幸好湖人延長賽打出13比2猛攻，才讓他們以127比115氣走爵士。

打完前3節，面對少了3名先發的爵士，湖人取得94比82領先，沒想到末節卻遭克拉克生單節貢獻10分帶領，打出15比4猛攻追上，甚至克拉克生還在末節還剩9.2秒投進超前三分球，還好薛洛德也在正規賽最後3.5秒切入放進追平兩分。

來到延長加賽，湖人決定不再給爵士任何機會，庫茲馬、德拉蒙、薛洛德與波普等人接連取分，一口氣打出13比2的收尾攻勢，總算把主場勝利留下。傷癒復出的德拉蒙貢獻全隊最高27分，波普與薛洛德各拿25分，庫茲馬13分，哈瑞爾12分。

反觀差點演出逆轉勝的爵士，則以克拉克生27分最高，英格利斯與伊耶索瓦各有20分，波達諾維奇19分，兩隊將於20日續在湖人主場史坦普中心交手，屆時戈貝爾與康利或可上場，右腳踝嚴重扭傷的米契爾，要到一周後才再檢查，缺陣時間還會更長。

(中時 )