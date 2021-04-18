2021台中樂居金獎評選將於5月17日至6月7日受理報名，市府精心規劃繪畫比賽、集點活動、線上導讀講座及名人來我家等主題活動，並於4月22日、28日辦理座談會；邀請去年優良公寓大廈評選得獎社區及前兩屆金獎得獎社區代表分享經驗，推廣樂居精神，歡迎大家共襄盛舉。

住宅處表示，市府108年起推出「台中樂居金獎」，分為小樂新生組、大樂新生組、小樂青壯組、大樂青壯組、風華再現組等，針對友善設施、社區營造及節能減碳等3大項目評分，再從各類組第1名中選拔金獎得主，鼓勵各社區踴躍爭取。

住宅處指出，4月22日、4月28日座談會，邀請愉臻邸、熊都國美館、裕國天泉、大毅樹幸福、陸府原森、總太明日等去年優良公寓大廈評選的得獎社區，以及前兩屆金獎得獎社區大隱社區、惠宇上晴社區代表分享經驗，相互學習社區經營之道，歡迎社區管理委員會、公寓大廈管理維護公司等相關人員線上報名，相關活動資訊可上網頁查詢。

(中時 )