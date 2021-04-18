一名30歲陳姓男子為中部憲兵單位之上尉，疑似拐騙一名領有身心障礙手冊的25歲女性閃婚又閃離，騙走女方至少50萬元，日前陳男辦完離婚手續步出戶政事務所時，遭該女的家屬聯合扭送進警局，並控告其強制性交、恐嚇，警訊後將其移送法辦。

據了解，該名遭憲兵上尉騙婚騙財的25歲女性領有身心障礙手冊，居住在屏東；該女的哥哥表示，妹妹生性安靜，平時自餐廳下班後均躲在房間內足不出戶，前陣子突然說要去戶政事務所，他發覺事情不妙，一看才發現妹妹竟早已登記結婚，仔細盤問丈夫身分，妹妹則支支吾吾，僅說對方常向她要錢。

該女的哥哥聯合姐姐共同徹查出該男的底細，卻發現妹妹自2017年5月透過交友軟體認識陳男，兩人熟識後，陳男便露出本性，開始伸手向妹妹要錢，動輒5千至1萬元；男方第一次南下屏東和妹妹見面，就逼她在公廁發生性關係，事後每次約見面都在討錢或討上床，相當惡劣。

該女家屬計算，陳男前前後後從該女身上討走近50萬元，去年5月更帶她去登記結婚，不料，婚後陳男變本加厲地討錢，該女變不出更多現金支付陳男，竟打算留下遺書尋短，並讓陳男成為保險金受益人，該女的家人察覺事態有異，緊急追問，事件才終於曝光。

該女家屬前天守在戶政事務所外，等候辦完離婚手續的陳男步出，協力將陳男帶去警察局，並控告陳男強制性交、恐嚇等罪。警方訊後將全案移送法辦。

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