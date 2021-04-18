台灣的醫療水準聞名國際。一名來自哥斯大黎加的女記者瑪麗亞近日接受YouTuber訪問時，分享在台灣生產經驗，大讚醫療團隊超強大，「真的救了我們」，不僅讓產婦和新生兒得到最好的照顧，且費用加總下來也比哥國便宜，更直呼台灣是一個讓人能照顧好家庭的國家，「我們全家已在台灣很快樂的生活了2年」。

在台居住的哥斯大黎加記者瑪麗亞（Maria Jose Cubero）日前接受YouTube頻道《不要鬧工作室》訪問，瑪麗亞說，老公是台灣航空公司的機師，一開始先生獨自來台，發現台灣是一個能照顧家庭的好地方，她聽了老公的轉述後，決定帶著兒子一起來台灣體驗新生活。

瑪麗亞透露，老大是在哥斯大黎加剖腹產，本以為這是在哥斯大黎加最棒的生產經驗，直到2年前她在台灣體驗第二次剖腹產，令她讚嘆不已。她說，兩次生產都是在私人醫院，但台灣的醫療系統真的比哥國好太多，哥國生產完當日，隔天醫院便會叫產婦出院回家，在台灣卻至少能在醫院休養5天，甚至能讓老公、小孩就近陪伴，「這對我來說非常重要」。

瑪麗亞說，在台灣產後休養的時間真的非常輕鬆，醫院不僅能幫忙照顧好寶寶，也可以讓她專心休息，同一家醫院把所有瑣碎的事情全包了，做了各種詳細的檢查、處理，減輕了產婦的壓力，且所有費用加總起來也比哥國便宜許多，直呼「台灣超強的醫療團隊及服務真的救了我們」。

外國女記者在台灣剖腹產 狂讚超強醫療團隊「救了我們」

(中時新聞網)