【愛傳媒Jack Dai專欄】近期有感，思考了一下，利用工作空檔書寫：從生物到社會，分七點說說我理解的人性。

一、共情

名生物學家法蘭斯．德瓦爾（Frans de Waal）說道：「共情這種看似不利繁衍的特徵，是人類的天性之一，而這種天性的基因會被遺傳下來，正是因為共情有利於社會運作，是人類文明的基石。除了能幫助我們進行有效的分工合作，並能維持人類對於公平感的需求，當然，還有約定俗成的道德演進。」

二、幸災樂禍的快樂

生物學家羅伯・薩波斯基在《行為：暴力、競爭、利他，人類行為背後的生物學》裡寫道：「看著自己痛恨的競爭對手成功，很痛苦，這個時候，我們的前扣帶皮質活化。反之，如果他失敗，我們幸災樂禍、從他的痛苦中得到快樂，活化了多巴胺酬賞路徑。所以⋯⋯別再說什麼『你的痛苦就是我的痛苦』，有些時候，其實你的痛苦就是我的收穫。」

換句話說，我們會感到痛苦或快樂，其實得看「主題是什麼、對象是誰」。

三、人人都會幸災樂禍

文化史暨情緒史專家Tiffany Watt Smith提出：「只要是人，都會幸災樂禍。雖然這感受和行為有時確實不太好，但既然是人性之一，你總會在無意識間展現人性。所以，原諒自己⋯⋯接納自己，你啊，只是個凡人罷了。」

四、共情和同理心的市場供需

市場供需的邏輯：「當一個物品供過於求、不再稀有時，它的價值會因此下降。」換言之，當共情能力普及時，共情與同理他人的價值感與帶來的效益也隨之降低。這個感受的根本來自於人腦的機制：當一種渴望被滿足後，對於同樣的滿足、人腦會變得遲鈍或提高滿足點，所以人滿足會消退，甚至變得更不容易滿足。因增加使用量而滿足感下降的效益，就是經濟學上的「邊際效益遞減」。

五、更高級的共情

當沒有差異性的共情和同理心因普及而價值下降時，「更高級的」就變得有價值。何謂更高級的共情或同理心？

可以定義為「更深、更廣或更感性中還能維持理性」的同理心，這是一種能力。

這種能力給我們的想像是：因為更多人在關心其他人的處境，但關心與理解的程度差異不大，容易落入同情的義憤填膺，也因此，我們在給予同理的同時、若能保有原本的理性判斷，我們更能在面對觀念相左的時、保持冷靜與判斷。

反之，就是常見的「存好心、辦壞事」或「做好事、害好人」的悲劇。

六、人的主觀感受

千萬不能忽略人類這種情感豐富的動物的心理感受：「知道，不等於喜歡；理解，不等於接受。更別提不知道與不理解了。」

法蘭斯．德瓦爾說得好：「科學並不能回答有關我們存在的問題，也不能告訴我們什麼才算美好的生活，或者如何構建一個道德的社會。」

科學，是理性的極致；道德，是社會的文化背景；而美好呢，則是主觀又抽象的感受。

有共情與同理心，你才能理解與想像，是什麼樣的幻滅與什麼樣的崩塌出現在他們眼前，導致他們去幹我們認為的傻事。

七、基石

我們天然喜歡溫暖的人、厭惡冷血的人，看似不理性、也不利繁衍，卻是人類普遍的天性之一。而這種天性的基因會被遺傳下來，正是因為共情有利於社會運作，是人類文明的基石。 這種基石我們一般稱之為「人性」。

以上是我思考人性的邏輯，寫完心裡也舒坦了不少，純抒情。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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(中時新聞網)