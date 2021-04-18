【愛傳媒謎卡專欄】我一直深深相信，人類身為大自然的一份子，保護環境，其實就是在保護自己。

最近看了紀錄片《海洋陰謀》（Seaspiracy），一個半小時的片長，我從第十分鐘開始掉眼淚，不是戲劇化的大哭，而是那種發自心底感到悲傷的啜泣。

關於環保與生態，我們已經談論過很多生活減塑的話題，今天想跟大家聊聊，一個對我來說也是很最近才開始關注到的議題：關於漁業過度捕撈對生態造成的傷害與威脅：因為巨大的商機、技術的進步，加上遠洋作業難以落實監管，許多漁船為求效率，使用底拖網等破壞性捕撈，將海洋生物無差別一網打盡，嚴重破壞生態平衡。以下是令人驚訝的海洋現況：

1. 全球90%的大型魚類已經在海洋絕跡。

2. 漁船是海洋上的死亡機器，任何被捕捉到的生物幾乎必死無疑。

3. 統計顯示：一年全球約有一千支海龜死於海上漂流的塑膠垃圾，然而，至少有二十五萬隻海龜因為商業漁船的意外捕撈而受傷／死亡。

4. 每年有三十萬隻海豚與鯨魚；每小時，有三十萬隻鯊魚因為人類而死亡。

5. 每一天人類放進去海裡的漁網，長度足以繞地球500次。

6. 海洋裡的垃圾有一半以上是漁業廢棄物。

7. 遠洋漁工遭到奴役、虐待的問題層出不窮。

8. 漁業對珊瑚的破壞遠遠大於暖化的威脅。

9. 海洋是地球最大的儲碳場，當海中生態失去平衡，大氣中的二氧化碳會大量增加。

10. 科學家預測現況若不作出改變，在2048年海洋資源就會被我們消耗殆盡。

我從來沒想過，漁業背後影藏著如此巨大的生態浩劫。例如目前沒有一間水產公司以海龜作為商業目標，成年海龜在大自然裡也幾乎沒有天敵，然而，世界上七種海龜有六種面臨威脅，最大的原因，即是來自於現代漁業工業化大量的混獲（Bycatch）。

這令我開始回頭關注在台灣的漁業狀況：台灣是世界漁業的強國，遠洋漁船數量與鮪魚捕撈量在全球市場中數一數二。

同時，也因為非法、剝削勞工等問題被國際關注，歐盟甚至祭出黃牌警告。長期忽視海洋資源平衡的結果，就是漁獲量在達到巔峰之後逐年銳減，中研院團隊採樣發現，在北海岸的魚種近15年內，從142種銳減至37種。

循線我來到了綠色和平組織的網站，原來他們早在2010年開始呼籲與監督台灣永續遠洋漁業的改革，並在2016年成功促成臺灣漁業署制定「遠洋漁業三法」，建立更好的漁業環境。這條路可能艱辛難走，可能又緩又長，但只要問題被看見了，被討論了，就是邁向成功的一大步。

綠色和平（GREENPEACE）是在1971年成立的非營利國際組織，一直以來秉持財務獨立，不接受政府跟企業名義的捐款，為的就是可以中立地為環境倡議，持續以實際行動在全球參與各項環境保護的議題。

今年是綠色和平在台灣十週年，十年的時間，已經足夠小寶寶學會講話走路上國小了，以宏觀的視野看來十年不過是白駒過隙，然而近這十年來台灣近海漁獲產量已經不到三十年前的50%，就如海洋學家Sylvia Earle所說：「我們見證了海洋最偉大發現的時代，但同時也是造成了最多失去的世代。」

下一個十年，我們能不能扭轉局面？有什麼是我們可以做的呢？

1. 減少食用海鮮或參考中研院海鮮選擇指南採購

2. 拒絕魚翅

3. 關注行政院正在研擬的《海洋保育法》草案

4. 支持與監督政府擴大海洋保護區

5. 投票給重視環境生態議題的政黨

6. 分享給更多人知道我們正在面臨什麼樣的狀況

7. 造訪綠色和平的網站了解更多環境議題

8. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿（歡迎填空）

身為島嶼的孩子，傍海而生，與海共存。

下一個十年，我想邀請正在閱讀這篇文章的你一起，做出改變，參與保育，給孕育生命萬物的海洋一個喘息與修復的機會。一起加入綠色十年挑戰，讓更多人正視海洋面臨的危機！

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者臉書。

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(中時新聞網)