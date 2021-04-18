最近才因觸發聯盟健康與安全協議，至少需要停賽10到14天的公牛明星後衛拉文，18日遭到《看台報告》爆料，儘管公牛高層打算今年或明年積極跟拉文完成提前續約，但拉文卻沒打算這樣做，反而希望明年夏天投入自由市場追逐頂薪合約。

拉文在2017年6月被灰狼交易到公牛，隨後在2018年夏天跟公牛完成4年7800萬美元續約，不過他在最近兩季表現大爆發，尤其是本季場均27.5分、5.1助攻與5.1籃板，更生涯首度入選全明星賽，身價自然水漲船高，也不肯輕易跟公牛續約。

如果拉文今年夏天選擇跟公牛續約，他將可以得到4年1.05億美元的最高報價，可是他怎麼可能就此滿足，反而希望自己等到明年夏天正式成為自由球員之後，投入自由市場測試自己能否拿到更高薪資合約，講白一點，就是希望賺更多錢。

實際上為了續留拉文，公牛也難得在今年交易截止日前出現補強動作，從魔術那邊挖來明星中鋒武切維奇，希望能夠建立兩人之間的全新明星連線，可惜到目前為止效果欠佳，公牛還是輸多勝少，這也難怪拉文不願同意提前續約，更想追逐頂薪合約。

(中時 )